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’’İç giyim sektöründe 2020 ihracat hedefimiz 8 milyar dolar’’

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 10:20 | Son Güncelleme

TİGSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Karaca, ’’2019 yılında iç giyim sektörü çok canlı geçti.

’’İç giyim sektöründe 2020 ihracat hedefimiz 8 milyar dolar’’

TİGSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Karaca, ’’2019 yılında iç giyim sektörü çok canlı geçti. İhracatımızı arttırdık, 7 milyar dolar oldu. Hedefimiz 8 milyar dolar. En çok ihracatı Orta Doğu’ya yapıyoruz’’ dedi.

Tekstil içinde önde gelen sektörlerden olan iç çamaşırı sektörü, özellikle Orta Doğu ve Avrupa’ya ihracatta önemli kalemlerden bir tanesi. Tüm İç Giyim Sanayiciler Derneği (TİGSAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Karaca, sektöre dair değerlendirmelerde bulundu. Karaca, sektörün ihracatı ve hedefleri hakkında bilgiler verirken, şu anki hedeflerinin Afrika pazarı olduğunu söyledi. Ayrıca Karaca, sektörde markalaşmanın önemini vurgularken, eleman bulma problemi yaşadıklarını dile getirdi. Karaca, Şubat ayında düzenleyecekleri fuara yüksek katılım olacağını ifade etti.

’’İç giyim sektöründe ihracat hedefimiz 8 milyar dolar’’
Sektörün ihracat rakamlarına değinen Yavuz Karaca, ’’İç giyim geniş yelpazeye sahip. İç çamaşırı denilince gecelik, pijama, atlet ve külot geliyor. Çorap ve tayt iç çamaşır kategorisine giriyor. İç giyimde sektör çok geniş tek bir yerden bakmamak lazım. 2019 yılında iç giyim sektörü çok canlı geçti. İhracatımızı arttırdık, 7 milyar dolar oldu. 2020’de inşallah daha da başarılı olacağız. Hedefimiz 8 milyar dolar. En çok ihracatı Orta Doğu’ya yapıyoruz. Avrupa’ya da iyi ihracat yapıyoruz. Artık pazar o kadar genişledi ki; Pakistan ve Hindistan’a ürün satıyoruz. Bizim için her gün yeni bir pazar oluşuyor. Şu anda hedef pazarımız Afrika, heyetimiz gitti, orada B2B görüşmeleri yapıldı. Nijerya’nın nüfusu 200 milyon, o yüzden bizim için pazar büyüyor’’ şeklinde konuştu.

’’2020 yılında markalaşmaya özen göstereceğiz’’
2020 yılında markalaşmaya özen göstereceklerini belirten Karaca, ’’Markalaşma olursa daha fazla katma değer olur. İhracatımızı 8 milyar dolar olarak hedef gösterdik. Markalaşma olursa ürün fiyatlandırması yüksek olacağı için 10, 12 ve belki de 15 milyar dolar olacak. Markalaşmak için düşündüğümüz sistemler var. Yeni bir marka üretmektense hazır bir markayı alıp bünyemize kalmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) ile çalışmalarımız var’’ dedi.

’’Sektör sorunlarının başında eleman problemi geliyor’’
Sektör sorunlarının başında eleman problemi geldiğini vurgulayan Karaca, ’’Bununla ilgili çalışmalar var; okullarda personel yetiştiriyoruz. Sektörümüze yeni insan girmek istemiyor, insan kazanmak için altyapı çalışmalarını başlattık. Bununla ilgili hamisi olduğumuz okullar var. Bu okullarda öğrencilere hem burs veriyoruz hem de iş imkanı tanıyoruz. Sektöre yatırım yaparsak ve insan yetiştirirsek sektörümüz büyür. Yatırım yapmazsak ve durağan bir noktada kalırsak büyümez. Bizde yatırım yapıp istihdam sağlıyoruz. Dışa bağımlı ürünler değil, içe bağımlı ürünleri üretmeye çalışıyoruz. O yüzden ileriye dönüş beklentilerimiz yüksek’’ diye konuştu.

Gerçekleştirecekleri fuar hakkında bilgi veren Karaca, ’’5-8 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde fuar organizasyonumuz olacak. Fuarda 180 katılımcı firma var. Ülkenin en seçkin markaları bir araya gelecek. 12 bin metrekare kapalı alanda uluslararası bir fuar yapılacak. Her ülkeden ziyaretçi katılacak. 10 bin civarında yabancı katılımcı, toplamda 40 bin civarında ziyaretçi bekliyoruz. Bu fuarda 2020’nin yazlık ürünleri sergilenecek ve siparişleri alınacak. İnovasyonu ve kalitesi yüksek bir fuar olacak. Fuarın başarılı geçeceğine inanıyorum’’ diye konuştu.

’’İç giyim sektöründe 2020 ihracat hedefimiz 8 milyar dolar’’

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