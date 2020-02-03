’’İç giyim sektöründe 2020 ihracat hedefimiz 8 milyar dolar’’

TİGSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Karaca, ’’2019 yılında iç giyim sektörü çok canlı geçti. İhracatımızı arttırdık, 7 milyar dolar oldu. Hedefimiz 8 milyar dolar. En çok ihracatı Orta Doğu’ya yapıyoruz’’ dedi.

Tekstil içinde önde gelen sektörlerden olan iç çamaşırı sektörü, özellikle Orta Doğu ve Avrupa’ya ihracatta önemli kalemlerden bir tanesi. Tüm İç Giyim Sanayiciler Derneği (TİGSAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Karaca, sektöre dair değerlendirmelerde bulundu. Karaca, sektörün ihracatı ve hedefleri hakkında bilgiler verirken, şu anki hedeflerinin Afrika pazarı olduğunu söyledi. Ayrıca Karaca, sektörde markalaşmanın önemini vurgularken, eleman bulma problemi yaşadıklarını dile getirdi. Karaca, Şubat ayında düzenleyecekleri fuara yüksek katılım olacağını ifade etti.

’’İç giyim sektöründe ihracat hedefimiz 8 milyar dolar’’

Sektörün ihracat rakamlarına değinen Yavuz Karaca, ’’İç giyim geniş yelpazeye sahip. İç çamaşırı denilince gecelik, pijama, atlet ve külot geliyor. Çorap ve tayt iç çamaşır kategorisine giriyor. İç giyimde sektör çok geniş tek bir yerden bakmamak lazım. 2019 yılında iç giyim sektörü çok canlı geçti. İhracatımızı arttırdık, 7 milyar dolar oldu. 2020’de inşallah daha da başarılı olacağız. Hedefimiz 8 milyar dolar. En çok ihracatı Orta Doğu’ya yapıyoruz. Avrupa’ya da iyi ihracat yapıyoruz. Artık pazar o kadar genişledi ki; Pakistan ve Hindistan’a ürün satıyoruz. Bizim için her gün yeni bir pazar oluşuyor. Şu anda hedef pazarımız Afrika, heyetimiz gitti, orada B2B görüşmeleri yapıldı. Nijerya’nın nüfusu 200 milyon, o yüzden bizim için pazar büyüyor’’ şeklinde konuştu.