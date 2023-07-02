FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İç piyasanın ilgisi artıyor! Kilosunu 40 liradan satıyorlar... "Biraz dikkat isteyen bir iş ve..."

İç piyasanın ilgisi artıyor! Kilosunu 40 liradan satıyorlar... "Biraz dikkat isteyen bir iş ve..."

02.07.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’nin Enez ilçesindeki dalyanlarda avlanan mavi yengece iç piyasanın ilgisi artıyor. Yıllardır Avrupa'ya ihraç edilen mavi yengece iç piyasadan da talep artarken, mavi yengeç sezonunun 1 ay önce başladığını söyleyen balıkçı Murat Pınarcı, mavi yengecin iyi bir geçim kaynağı olduğunu ifade etti. Mavi yengeci yurt dışına da gönderdiklerini belirten Melih Yılmazoğlu ise mavi yengecin kilosunu 40 liradan sattıklarını ancak yengecin değerinin daha fazla olduğunu dile getirdi.

İç piyasanın ilgisi artıyor! Kilosunu 40 liradan satıyorlar... "Biraz dikkat isteyen bir iş ve..."

Edirne’nin Enez ilçesinde, Meriç Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü dalyanlarda yetişen mavi yengeç, ilkbahardan sonbahara kadar avlanıyor.

AA-20230702-31571605-31571597-ENEZDE_AVLANAN_MAVI_YENGECE_TALEP_ARTIYOR

ÖZEL KAFESLERLE AVLANIYOR

Av yasağı nedeniyle yazın denize açılamayan balıkçılar, geçimini özel kafeslerle avladıkları mavi yengeçten sağlıyor.

AA-20230702-31571605-31571599-ENEZDE_AVLANAN_MAVI_YENGECE_TALEP_ARTIYOR

Yıllardır Avrupa'ya ihraç edilen mavi yengece iç piyasadan da talep artıyor.

AA-20230702-31571605-31571601-ENEZDE_AVLANAN_MAVI_YENGECE_TALEP_ARTIYOR

Ege ve Akdeniz'deki turizm merkezlerine gönderilen mavi yengecin dağıtımı ise bölgedeki balıkçı kooperatifleri tarafından sağlanıyor.

AA-20230702-31571605-31571600-ENEZDE_AVLANAN_MAVI_YENGECE_TALEP_ARTIYOR

"İYİ BİR GEÇİM KAYNAĞI"

Balıkçı Murat Pınarcı, mavi yengeç sezonunun 1 ay önce başladığını söyledi.

AA-20230702-31571605-31571603-ENEZDE_AVLANAN_MAVI_YENGECE_TALEP_ARTIYOR

Mavi yengeç avının zorlu olduğunu belirten Pınarcı, "Davul veya sepetin içine yem koymak zorundayız. Yem koymadan sepetin içine girmiyor. Her gün, her sabah bakıyoruz. Tatlı sularda çıkıyor. Denizde de çıkar ama çok yoğun olmaz. Tatlı sularda hava sıcak olduğunda çoğalır." dedi.

1234

Mavi yengecin iyi bir geçim kaynağı olduğunu ifade eden Pınarcı, yakaladıkları yengeçleri Antalya’daki otellere gönderdiklerini dile getirdi.

KİLOSUNU 40 LİRADAN SATIYORLAR ANCAK...

Melih Yılmazoğlu da mavi yengecin kilosunu 40 liradan sattıklarını ancak yengecin değerinin daha fazla olduğunu belirtti.

AA-20230702-31571605-31571604-ENEZDE_AVLANAN_MAVI_YENGECE_TALEP_ARTIYOR

Mavi yengeci yurt dışına da gönderdiklerini ifade eden Yılmazoğlu, "Yani başka bir işte çalışıyor olsak bile güzel bir geçim kaynağı. Yakalamak biraz yorucu oluyor. Güneş altındasın. Biraz dikkat isteyen bir iş ve riskli biraz. Bunu tutmak bile bir meziyet. Arka bacaklarından tutmak gerekiyor. Isırınca tehlikeli oluyor." diye konuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üzerinden araçlar geçiyor, değerine değer katıyor! "Görenler şaşırıyor"Üzerinden araçlar geçiyor, değerine değer katıyor! "Görenler şaşırıyor"
Memur ve emekli maaş zammı için son hesaplar yapıldıMemur ve emekli maaş zammı için son hesaplar yapıldı
Bakan duyurdu: Et ve Süt Kurumu satın alacakBakan duyurdu: Et ve Süt Kurumu satın alacak
Anahtar Kelimeler:
Edirne Enez mavi yengeç

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı küçük kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti

Acun Ilıcalı küçük kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti

Dehşet saçtı! "Çılgına döndüm..."

Dehşet saçtı! "Çılgına döndüm..."

Depremlere karşı flaş hamle: Artık izin verilmeyecek! "Ne olursa olsun"

Depremlere karşı flaş hamle: Artık izin verilmeyecek! "Ne olursa olsun"

Garsonluk mu kölelik mi?

Garsonluk mu kölelik mi?

Başvuru için dikkat! Bunu yapmayanlar...

Başvuru için dikkat! Bunu yapmayanlar...

Üzerinden araçlar geçiyor, değerine değer katıyor! "Görenler şaşırıyor"

Üzerinden araçlar geçiyor, değerine değer katıyor! "Görenler şaşırıyor"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.