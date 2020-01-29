"ICCI 2020 Enerji Sohbetleri" semineri

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, Keban elektrik santralinin iki ünitesinin jeneratörünü üretmek için onay aldıklarını belirterek, "İlk denemede başarısız olduk ancak yine sıfırdan başladık. Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ ile 150 bin kilovatlık jeneratör ürettik. Bu anlamda ürettiğimiz ve 4 aydır çalışan jeneratörümüz Türkiye'de bir ilk. Şimdi ikincisini yapıyoruz." dedi.

Alagöz, ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı kapsamında düzenlenen "ICCI 2020 Enerji Sohbetleri" seminerinde, elektrik sektöründe Türkiye'den beklentinin yüksek olduğunu söyledi.

Devlet desteği alan sanayicinin yerli üretime katkı sağlaması gerektiğine dikkati çeken Alagöz, "Sektörde yerli dediğimiz zaman neyi kastettiğimizi masaya yatırmalı ve yerlilikteki algımızı değiştirmeliyiz. Santrallerimizde maalesef bir tane yerli ekipmanımız yok. Öncelik sırasına göre yapabileceklerimizi ortaya koymalı ve 'know-how' kuralına uyarak üretim kapasitemizi artırmalıyız." diye konuştu.

EÜAŞ'ın yerli üretime sağladığı katkılara da değinen Alagöz, şöyle devam etti: