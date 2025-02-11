İçerik daraldı, fiyatı arttı: Ramazan kolisinin fiyatı son 8 yılda 10 kat yükseldi ! CHP'li Gürer duruma isyan etti

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı yapılmasını istedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve yeni Kooperatif Yasası çıkarılması gerektiğine işaret etti.

Ramazan dolayısıyla gıda kolilerinin marketlerde satışa sunulduğunu hatırlatan Gürer, Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerinde ilk olarak 650 liradan satışa sunulan gıda kolilerinin fiyatının 529 liraya indiğini söyledi.

RAMAZAN KOLİSİNİN FİYATI SON 8 YILDA 10 KAT ARTTI

Gürer’in açıklamalarına göre, Ramazan kolisi fiyatları yıllar içinde şu şekilde seyretti:

2018: 49 TL

2022: 169 TL

2023: 320 TL

2024: 449 TL

2025: 529 TL

Yalnızca son 8 yılda %980’lik bir fiyat artışı yaşanırken, asgari ücret ve emekli maaşlarındaki artış bu yükselişe yetişemedi.

KOLİ İÇERİĞİ DARALDI FİYATLAR ARTTI

Gürer, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından hazırlanan kolilerde sebze, hurma, süt ve süt ürünleri, zeytin, yumurta gibi temel gıdaların yer almadığını belirtti. "Bu Ramazan kolisiyle 4 kişilik bir aile ancak iki gün öğle ve akşam yemeği yapabilir." dedi.

Ayrıca, pişirme giderlerinin de hesaba katılması gerektiğini vurgulayan Gürer, "Gıda fiyatları bu denli artarken emeklilere koli yardımı abes olmaz." ifadelerini kullandı.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIK EMEKLİYE YETMİYOR

Gürer, 2018 yılında 1.000 TL’lik bayram ikramiyesiyle 20 Ramazan kolisi alınabilirken, 2025’te 3.000 TL’lik bayram ikramiyesiyle sadece 5 koli alınabildiğini söyledi.

"Bu tablo, emeklinin ve dar gelirlinin alım gücünün nasıl düştüğünü net bir şekilde gösteriyor. Bayram ikramiyesi, Ramazan kolisi karşısında bile eridi." dedi.

TARIM KREDİ MARKETLERİNDE FİYATLAR DEĞİŞKEN

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından satışa sunulan Ramazan kolisinin ilk olarak 650 TL’den satışa çıkarıldığı, sonrasında 589 TL’ye, ardından 565 TL’ye ve en son 529 TL’ye düştüğü bildirildi.

Fiyatlardaki dalgalanmanın piyasa koşullarına ve müdahalelere bağlı olduğunu belirten Gürer, "Devletin gıda fiyatlarını kontrol altında tutması ve vatandaşın alım gücünü koruyacak politikalar geliştirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

“KOOPERATİFÇİLİKTE REFORM ŞART”

Gürer, Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, kooperatiflerin çiftçi kuruluşu olmasına rağmen bir ticarethane gibi yönetildiğini ve yüksek faiz oranlarının çiftçilere olumsuz yansıdığını belirtti.

"Türkiye’de kooperatifçilik desteklenmeli, üretim ve tüketim zinciri daha verimli hale getirilmelidir. Yeni bir kooperatifler yasası çıkarılmalı ve çiftçiyi destekleyecek politikalar geliştirilmelidir." dedi.

"ASGARİ ÜCRETLİLERE YARDIM EDİLMESİ GEREK"

Asgari ücretlinin, emeklinin, giderlerini karşılama olanağının bulunmadığını ifade eden Gürer, ihtiyaç sahiplerine ramazanda gıda kolisi yardımı yapılması çağrısında bulundu.

CHP'li Gürer, Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelerin asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini söyledi.

(AA)