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İçeriye 500, dışarı 1000 TL! Bu üzüm ile Türkiye’ye ‘döviz’ yağıyor! Yılın ilk hasadı…

10.04.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yaklaşık 200 dönüm alanda örtü altında yetiştirilen ‘Yalova İncisi’ cinsi turfanda üzümde yılın ilk hasadı başladı. İç piyasada kilosu 500 liradan satışa sunulan üzümler, yurt dışında bin liraya alıcı buluyor. İleriki aylarda olgunlaşan ürünlerin de piyasaya girmesiyle fiyatların düşeceği bildirildi.

İçeriye 500, dışarı 1000 TL! Bu üzüm ile Türkiye’ye ‘döviz’ yağıyor! Yılın ilk hasadı…

Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu Mahallesi’nde örtü altında yetiştirilen ‘Yalova İncisi’ cinsi turfanda üzümde yılın ilk hasadı başladı. Mevsimlik işçiler tarafından yılın ilk örtü altı üzüm salkımları dalından kesiliyor. Kesilen örtü altı üzüm salkımları özenle paketlenerek hem iç piyasa hem de yurt dışı için hazırlanıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlere gönderilen üzüm aynı zamanda Türkiye'ye döviz girdisinin sağlanması içinde başta Avrupa ülkeleri Rusya ve Orta Doğu'ya da ihraç ediliyor. İç piyasada kilosu 500 liradan satışa sunulan üzümler, yurt dışında bin liraya alıcı buluyor. Seradaki üzümün hepsini alarak yurt içinin yanı sıra dışına ihracat için hazırlayan Fatih Dizlek, Orta Doğu pazarına ihraçla da Türkiye’ye döviz kazandırdıklarını söyledi.

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SADECE ÜZÜM DEĞİL ERİK, KAYISI VE ŞEFTALİ DE YETİŞİYOR

Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz, Türkiye’nin Nisan ayı olmasına rağmen halen etkisi altında olduğu kış şartlarına rağmen ilk üzüm hasadını yaptıklarını belirterek, "Şu anda Türkiye’nin birçok ili halen kış mevsiminden çıkmadı. Şu anda yaz meyvesi dediğimizi üzümün Türkiye’deki ilk hasadını yapıyoruz. Bölgemizin, Mersin’in ve Silifke’nin mikroklima özelliği nedeni ile burası erkenci meyve cennetidir" dedi.

Seralarda ne kadar turfanda meyve hasadını artarsa Mersin’de bir o kadar ihracat noktası olacağını ifade eden Gürbüz, "Sadece üzümde değil, turfan da olarak, kayısı, erik, şeftali, nektarinin hasadını yapıyoruz. Şu anda hem üretici hem de ülkemiz çok iyi fiyatlarla kazanıyor. Çünkü bu ürünler hem iç piyasa da hem de ihracatta ülkemize döviz getirisi var. Şu anda bulunduğumuz serada ne ilaç ne de hormon hiçbir şey kullanılmıyor. En doğal şekli ile yetiştirildiği için ürün ihracata gidiyor. Çünkü ihraç edilen üründe asla kalıntı istenmez. Kelebeklerin bile rahat uçtuğu bu serada meyvenin ne kadar doğal ve tatlı olduğunun ispatıdır" diye konuştu.

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