‘İçilebilir çamaşır suyu’ diye satıyorlardı! Skandal ürünün satışı yasaklandı…

‘İçilebilir çamaşır suyu’ diye reklamlarını yapıyorlardı. Duyanların yok artık dediği bir ürün daha piyasada hızla yayılmaya başlayınca bakanlık devreye girdi. Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada “içilebilir temizlik ürünü” olarak pazarlanan ve “kimyasal detoks” adıyla satılan ürünü güvensiz bularak yasakladı. Uzmanlar, bu tür ürünlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığı konusunda uyardı. İşte detaylar…

‘İçilebilir çamaşır suyu’ diye satıyorlardı! Skandal ürünün satışı yasaklandı…

Son günlerde sosyal medyada "kimyasal detoks" adı altında tanıtımı yapılan ve “içilebilir çamaşır suyu” gibi reklam edilen temizlik ürünü Ticaret Bakanlığı’nın radarına takıldı. Mevzuata aykırı bulunan ürün, 'güvensiz ürünler listesi'ne eklenerek satışı yasaklandı.

"DETOKS" ÜRÜNÜ OLARAK TANITTILAR

Firmanın, ürün içeriklerinin tamamen doğal olduğunu savunarak temizlik malzemesini içilebilir gibi lanse etmesi tepkilere yol açtı. Hatta bazı influencerların da sosyal medya paylaşımlarıyla ürünü “detoks” olarak tanıtması, kamuoyunda endişe yarattı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Ticaret Bakanlığı, söz konusu firma hakkında işlem başlatırken, uzmanlar da ciddi sağlık risklerine karşı vatandaşları uyardı.

Ekol TV muhabiri İremnaz Aksoy'un haberine göre, Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Pervin Avcı, ürünün içilmesinin hayati tehlike yaratabileceğini vurguladı:

“İçeriği bitkisel denildiğinde bu ürünlerin ağız yoluyla tüketilebileceği düşünülmemeli.

‘İçilebilir çamaşır suyu’ diye satıyorlardı! Skandal ürünün satışı yasaklandı… 1

“GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN HASARLAR OLUŞTURABİLİR”

Temizlik ürünü olarak ruhsatlandırılan bu ürünün etiketinde dahi yutulması durumunda ağızın çalkalanması gerektiği, kişiye kusturma uygulanmaması gerektiği belirtilmiştir. İçildiği takdirde ağızda ve sindirim sisteminde toksik etki, tahriş, bulantı ve kusmaya yol açabilir.

Sürekli kullanım halinde ise karaciğer ve böbrek gibi hayati organlarda geri dönüşü olmayan hasarlar oluşturabilir.”
