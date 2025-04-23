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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: '127 artçı meydana geldi'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.04.2025 19:23
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İstanbul bugün art arda yaşanan depremlerle korku dolu anlar yaşadı. İlk olarak 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşanırken, bu sarsıntıdan dakikalar sonra 6.2 büyüklüğünde ciddi bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden hissedildi. 127 artçı meydana geldi." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: '127 artçı meydana geldi'

İstanbul'da bugün 6.2 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. 6.2'lik depremin ardından en büyükleri 5.9, 4.9, 4.8 olan çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, can kaybı ve yaralanan vatandaşımızın bulunmadığını söyledi.

"127 ARTÇI MEYDANA GELDİ"

İşte Yerlikaya'nın açıklamaları;

"Bugün Marmara Denizi'nde 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden hissedildi. 127 artçı meydana geldi.

Şu ana kadar taramalarımız devam ediyor. Fatih'te sadece metruk bir bina yıkıldı. 9 ev tahliye edildi.

112'ye 10 bin 84 çağrı geldi. Bunların çoğu bilgi edinme amaçlı."

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"PANİĞE KAPILACAK BİR DURUM YOK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, "Paniğe kapılacak bir durum ortada yok. Ekiplerimiz tüm birimleri ile teyakkuzda. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Sahada 3 bin hasar hasar tespit ekibi var." diye konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları;

"Şu an itibarıyla 112'ye gelen tasnifi yapılan talepler doğrultusunda 378 yapısal hasar ihbarı ulaştı.

Bu süreci hep birlikte el ele vererek sürdürmek zorundayız."

"DÜŞME, ATLAMA GİBİ OLAYLARDAN 236 VATANDAŞIMIZ ETKİLENDİ"

Sağlık Bakanı Memişoğlu da açıklamalarda bulundu.

Memişoğlu, "Depremden direkt etkilenen birinci yaralanmamız olmadı. Düşme, atlama gibi olaylardan etkilenen 236 vatandaşımız oldu. Bunların 174'ü İstanbul'da bulunuyor. Hepsinin durumu iyi." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Ali Yerlikaya
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