İçişleri Bakanı Soylu'dan son dakika lise mezunu POMEM, PMYO alımı ve 3600 ek gösterge açıklaması! EGM ne zaman polis alımı yapacak?

İçişleri Bakanı Soylu katıldığı bir TV programında kendisine sorulan soruları yanıtladı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanlarda hala mahalle ve çarşı bekçisi alımları halen devam ediyor. Sadece İstanbul için 400 bekçi alımı için başvuruların devam ettiği şu günlerde lise mezunları için PMYO ve POMEM alımları ne zaman olacak merak ediliyordu. Programa katılan Bakan Soylu'ya birçok kişi lise mezunu PMYO ve POMEM alımı ne zaman olacak sorusunu sordu. Son dakika Süleyman Soylu POMEM, PMYO alımı açıklaması yaptı.
İçişleri Bakanı Soylu canlı yayında gelen sorulara cevap verdi. Sosyal medyadan gelen polis alımları ne zaman yapılacak, lise mezunu PMYO, POMEM ilanları ne zaman olacak sorusu ise binlerce kişinin programda sorulması istenmesine rağmen Bakan Soylu'ya sorulmadı. Gazeteci Cem Küçük, program bittikten sonra POMEM, PMYO alımları ne zaman sorusunu sorduklarını ifade ederek, POMEM jandarma ilanları yapılan açıklamada zamanı geldiğinde kurumların ilanları açıklayacağını aktarıldı.
Gazeteci Süleyman Özışık ise Bakan Soylu'ya Polis memurlarının heyecanla beklediği ve erteleme olduğu düşünülen 3600 ek gösterge ne zaman çıkartılacak sorusunu sordu. 3600 ek gösterge pandemi yüzünden mi ertelendi sorusu da Bakan Soylu'ya soruldu. Sosyal medyadan da katılan polis memurlarının merak ettiği Polis memurlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve 3600 ek gösterge için bir müjde var mı sorusu da soruldu. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir talimatının olduğunu, önümüzdeki süreç içerisinde talimatın gereğinin yerine getireleceğini aktardı.
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