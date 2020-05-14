İçişleri Bakanlığı açıkladı! Devlet vatandaşlara bayram harçlığı verecek mi?

Koronavirüs nedeniyle vatandaşların yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa azaltmak adına Cumhurbaşkanlığı tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" yayınlandı. Açıklanan paket kapsamında emekli maaşları 1500 TL'ye yükseltilmişti. Aynı zamanda emeklilere verilen bayram ikramiyesinin tarihi öne çekilmişti. 2017 yılından itibaren uygulamada olan bayram ikramiyesi emekli olan vatandaşlara sunulan ekstra bir maaş hakkı. Dini bayramlarda (Ramazan ve Kurban olmak üzere) 2 kez ödenen bayram ikramiyeleri 2020 yılındaki olağanüstü durum nedeniyle daha erkene çekildi.

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin ardından sosyal medyada tüm vatandaşlara bayram harçlığı verileceğine dair iddialar dolaşmaya başladı. Vatandaşların kafasında soru işareti bırakan haberlerde "yetişkinlere 400 TL; çocuklara 100 TL" olmak üzere bayram harçlığı verileceği söylendi. Peki, bu iddialar doğru mu? Açık kapı birimlerinin görevi nedir? Bayram harçlığı iddialarına dair merak edilen bütün detaylar...

"AÇIK KAPI MERKEZİNDEN TÜM VATANDAŞLARA BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK" İDDİASI YAYILDI

Sosyal mecralarda Ramazan Bayramının yaklaşması ile beraber tüm vatandaşlara bayram harçlığı vereceği iddia edildi. Sosyal mecralarda gezen iddialarda "İçişleri Bakanlığı emekli ve 1000 TL sosyal yardım alan vatandaşlar hariç olmak üzere kalan vatandaşlara bayram harçlığı verecek. Kişilerin sigortalı ya da sigortasız olmasına bakılmaksızın yetişkinlere 400 TL; çocuklara 100 TL ödeme yapılacak" ifadeleri yerini aldı. Yapılan açıklama için vatandaşların Açık Kapı uygulamasından başvurularını iletmeleri gerektiği de söylendi. Açık kapı uygulamasının adres olarak gösterildiği açıklamada hizmet başlığından "valilik hizmetleri" alt başlığının seçilmesi ve "para yardımı" yazısına basılması gerektiği de söylendi.