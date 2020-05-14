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İçişleri Bakanlığı açıkladı! Devlet vatandaşlara bayram harçlığı verecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2020 12:05 | Son Güncelleme

Koronavirüsün ülkemizde etkisini göstermesiyle beraber devlet kanalından muhtaç ailelere yardım yapılmasına ilişkin adımlar atıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde verilen 1.000 TL'lik sosyal yardımlar için 3. faza gelindi. Verilen sosyal yardımların dışında özellikle sosyal medya üzerinden yetişkinlere ve çocuklara bayram harçlığı verileceği söylentileri yayıldı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Devlet vatandaşlara bayram harçlığı verecek mi?

Koronavirüs nedeniyle vatandaşların yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa azaltmak adına Cumhurbaşkanlığı tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" yayınlandı. Açıklanan paket kapsamında emekli maaşları 1500 TL'ye yükseltilmişti. Aynı zamanda emeklilere verilen bayram ikramiyesinin tarihi öne çekilmişti. 2017 yılından itibaren uygulamada olan bayram ikramiyesi emekli olan vatandaşlara sunulan ekstra bir maaş hakkı. Dini bayramlarda (Ramazan ve Kurban olmak üzere) 2 kez ödenen bayram ikramiyeleri 2020 yılındaki olağanüstü durum nedeniyle daha erkene çekildi.

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin ardından sosyal medyada tüm vatandaşlara bayram harçlığı verileceğine dair iddialar dolaşmaya başladı. Vatandaşların kafasında soru işareti bırakan haberlerde "yetişkinlere 400 TL; çocuklara 100 TL" olmak üzere bayram harçlığı verileceği söylendi. Peki, bu iddialar doğru mu? Açık kapı birimlerinin görevi nedir? Bayram harçlığı iddialarına dair merak edilen bütün detaylar...

"AÇIK KAPI MERKEZİNDEN TÜM VATANDAŞLARA BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK" İDDİASI YAYILDI

Sosyal mecralarda Ramazan Bayramının yaklaşması ile beraber tüm vatandaşlara bayram harçlığı vereceği iddia edildi. Sosyal mecralarda gezen iddialarda "İçişleri Bakanlığı emekli ve 1000 TL sosyal yardım alan vatandaşlar hariç olmak üzere kalan vatandaşlara bayram harçlığı verecek. Kişilerin sigortalı ya da sigortasız olmasına bakılmaksızın yetişkinlere 400 TL; çocuklara 100 TL ödeme yapılacak" ifadeleri yerini aldı. Yapılan açıklama için vatandaşların Açık Kapı uygulamasından başvurularını iletmeleri gerektiği de söylendi. Açık kapı uygulamasının adres olarak gösterildiği açıklamada hizmet başlığından "valilik hizmetleri" alt başlığının seçilmesi ve "para yardımı" yazısına basılması gerektiği de söylendi.

Sosyal medyada dolaşan bu iddianın üzerine vatandaşlar belirtilen adres üzerinden başvurularını yapmaya çalıştılar. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada bu iddiaların tamamen asılsız olduğu açıklandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN RESMİ AÇIKLAMADA GELDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyada dolaşan bayram harçlığı iddialarını yalanlayan bir açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yayınlanan açıklamada vatandaşlardan resmi kaynaklar dışında sosyal medyada gezen kaynağı belirsiz haberlere itibar etmemeleri rica edildi.

Büyük bir hızla yayılan haberlerin doğru olmadığını vurgulayan İçişleri Bakanlığı, haberlerin kasıtlı ve asılsız bir şekilde yayıldığının altını çizdi. Valilikler ve kaymakamlıklara bağlı bulunan açık kapı birimlerinden sosyal yardım dağıtılmadığını vurgulayan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında vatandaşlar kesin bir dille uyarıldı.

Kaymakamlıklar ve valiliklerin bünyesinde hareket eden açık kapı uygulamasının görev ve yetkilerinden bahseden İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında açık kapı uygulamasının temel görevine vurgu yapıldı. 81 il valiliğinde ve 161 ilçe kaymakamlığında faaliyet gösteren açık kapı uygulamasının temel amacının; valilik ve kaymakamlık aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerin yönlendirilmesi olduğu söylendi. Gerekli yönlendirmeleri yapmakla yükümlü olan açık kapı bürolarına şahsen ya da online olarak başvurular yapılabilmektedir. Başvuruların sonrasında açık kapı birimlerinin yardım dağıtmak ya da sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi sorumlulukları bulunmaz.

Devletin koronavirüs salgını ile mücadelesinde kötü niyetli olarak yapılan bu paylaşımları tamamıyla reddeden İçişleri Bakanlığı, sosyal medya ve iletişim gruplarında asılsız paylaşımlar yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

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