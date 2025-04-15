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İçlerinden 80 bin TL çıktı! Hepsi oraya gidecek... Neler var neler, süre tanındı

15.04.2025 14:56
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Kayseri’de tramvay ve istasyonlarda unutulan eşyalar sahiplerini beklerken, cüzdanlardaki 80 bin TL ise hayır kurumlarına bağışlanacak.

İçlerinden 80 bin TL çıktı! Hepsi oraya gidecek... Neler var neler, süre tanındı

Kayseri’de toplu ulaşıma aracı tramvaylarda vatandaşlarca unutulan eşyalar Ulaşım AŞ’nin kayıp eşya bürosunda toplanıyor. 3 ay muhafaza edilen eşyalar arasında cep telefonları, anahtarlar, araç anahtarları, tespihler, bastonlar, kredi kartları, kulaklıklar, şuruplar, saatler, gözlükler, çantalar, şemsiyeler ve bidon içerisindeki üzüm yaprağı sahiplerini bekliyor.

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HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLANACAK

Ayrıca, unutulan cüzdanlardaki 80 bin TL de, hayır kurumlarına bağışlanacak.

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"3 AY SÜREYLE EŞYALAR BURADA MUHAFAZA EDİLİYOR"

Ulaşım AŞ Raylı Sistem İşletme Müdürü Ömer Demirdirek, "Raylı sistem istasyonlarında güvenlik personellerimiz istasyonları düzenli olarak kontrol ediyor ve buldukları eşyaları gün sonuna kadar istasyonlarda muhafaza ediyorlar. Bu arada vatandaşlar gelip ulaşırsa aynı istasyondan alma fırsatını elde edebiliyorlar. Gün sonuna kadar gelmedikleri durumlarda da kayıp eşya büromuzda biz eşyaları muhafaza ediyoruz. 3 ay süreyle eşyalar burada muhafaza ediliyor. Kayıp eşya büromuza başvuru yapan vatandaşlarımızın eşyalarını kendilerine ait olduğunu belirledikten sonra teslim ediyoruz. Unutulan eşyalar genellikle mevsimsel ve dönemsel olarak değişmektedir. Şemsiyeler, güneş gözlükleri, okul döneminde çantalar, kitaplar ve kalemlerini unutuyorlar. En sık görülenler bunlardır. Çok farklı ürünler var. Paralarını ve ziynet eşyalarını unutanlar da oluyor" dedi.

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Demirdirek, sözlerini şöyle tamamladı:

"3 ayın sonunda ziynet eşyaları ve nakit olarak bulunan paralar hayır kurumlarına bağışlanıyor. Geçmişte de çeşitli hayır kurumlarına bu bağışlar yapıldı. Şu anda da 80 bin TL civarında nakdi birikmiş durumdadır. Yıl sonuna kadar biriken para yine hayır kurumlarına bağış yapılacak." (İHA)

AW433293_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tramvay para
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