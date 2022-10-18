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İcra borçları silinecek mi, ne zaman silinecek? 52 maddelik torba yasa teklifi TBMM'de kabul edildi!

18.10.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İcra borçları olan kişiler torba yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Bilindiği üzere Ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik yasa teklifi ile 2 bin TL ve altındaki icra borçlarının sonlandırılması hedefleniyor. Peki, icra borçları silinecek mi, ne zaman silinecek?

İcra borçları silinecek mi, ne zaman silinecek? 52 maddelik torba yasa teklifi TBMM'de kabul edildi!

İcra borçlarının silinip silinmeyeceği torba yasa teklifinin Meclis'te kabul edilmesinin ardından borçluların gündeminde yer alıyor. İcra borçları ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde Resmi Gazete'de yer alacak. Peki, icra borçları silinecek mi, ne zaman silinecek? İşte TBMM'de kabul edilen 52 maddelik torba yasa teklifi hakkında detaylar...

EVDE

İCRA BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Elektrik, su, doğal gaz ve telefon gibi temel ihtiyaç abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük miktarlı borçların silineceği duyuruldu. 2000 TL'den az borçlar "değersiz alacak" kategorisinde yer alacak.

İcra borçları silinecek mi? 2 bin liranın altındaki icra borçları siliniyor mu?

Taslak düzenlemeye göre; borçlusunun dar gelirli olup olmadığına ve alacağın kaynağına bakılmaksızın vergi mükelleflerinin 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra takibi başlatılmış bulunan asıl alacak ve ferileri dahil takip tutarı 2 bin TL ve altında olan borçlarının icra takibi sonlandırılacak. Bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış tahsilatlar nedeniyle takip konusu bakiye takip tutarı 2 bin TL ve altına düşen alacaklar için da alacak hakkından feragat edilerek icra takibi yapılmayacak. Söz konusu değersiz alacaklar işletme kayıtlarından çıkarılacak. Vazgeçilen alacaklar nedeniyle icra tahsil harçları da alınmayacak. Kapsama sadece gerçek kişi borçluları girebilecek.

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Varlık yönetim şirketleri tarafından takip edilen alacakların yarısı Hazine tarafından ödenecek. Küçük tutarlı alacaklar nedeniyle oluşan icra takiplerinin azaltılması amacıyla Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerince, banka ve diğer mali kurum ve kuruluşlardan 15.08.2022 tarihi itibarıyla devir ve temlik alınan ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla anapara bakiyesi 2 bin 500 TL ve altında bulunan bireysel nitelikle her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak tutarla ödenerek tasfiye edilecek.

İCRA BORÇLARI NE ZAMAN SİLİNECEK?

İcra bortçlularına ilişkin konunun da ele alındığı Torba kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Kanun teklifi şu an için Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

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resmi gazete icra borcu sorgulama tbmm
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