İcra ve iflas kanununa düzenleme! Bakan Tunç duyurmuştu: Yeni taslakta asgari ücret detayı var

İcra ve iflas kanunu ile ilgili yapılacak olan değişikliği daha öncesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurmuş ve reform paketinin tamamlandığını açıklamıştı. Paketin detayları belli olmaya başlarken tasarı, hem borçluyu hem de alacaklıyı koruyan birçok düzenleme içeriyor.

ASGARİ ÜCRETLİYE EN FAZLA YÜZDE 10

Reform ile birlikte hacizde borçlunun kazandığı ücrete göre kesinti olacak. Borçlunun kazancı hesaplanırken de asgari ücret baz alınacak. Mevcut düzenlemede maaşın yüzde 25'ine kadar maaş haczi uygulanabiliyor.



Yeni taslakta asgari ücret maaşına en fazla yüzde 10, asgari ücretin iki katıysa yüzde 20 maaş haczi uygulanabilecek.

KRİPTO VARLIKLAR DA HACİZ LİSTESİNDE

Ayrıca düzenleme kapsamında haczedilebilecek mallar listesi de netleşti. Buna göre, konut hacizleri, kişisel eşyaların korunması gibi borçlu lehine düzenlemeler öne çıkıyor. Borçlunun temel yaşam standardının korunması amaçlanırken; kripto varlık ve menkul kıymetler haciz kapsamına girmesi bekleniyor.

Kaynak: NTV