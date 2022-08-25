İcralık borçlar silinecek mi? Bakan Nebati açıkladı! Elektrik, su, doğalgaz ve telefon borçları silinecek mi?

Yapılması plananan destek paketiyle birlikte 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilmiş olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati düzenleme hakkında canlı yayında konuştu. Öğrenilen bilgilere göre, iki ayaklı olan paket kapsamında 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu silinmiş olacak.

İCRALIK BORÇLAR SİLİNECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati icralık borçlar hakkında konuştu. Yapılacak düzenleme ile ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşmüş olacak. Bu sayede borçlu olan bu vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

Destek paketinin ikinci ayağında takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar yer alacak. Buna göre bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş olan 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçları silinecek.

"30 MİLYAR LİRAYA YAKIN BORÇ SİLİNECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati destek sağlanacak olan borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçlardan olan elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını ifade etti.

Nebati, açıklamasında şöyle konuştu:

“Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek.” dedi. Düzenlemenin Meclis’ten çıkacak olan yasa sonrasında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

