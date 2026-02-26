İcralık olunuyordu ‘Hibe’ detayını açıkladı: Mahkemeye verilirseniz dikkat!

Altın fiyatlarının yüksek olması en çok düğünleri etkiledi. Eskiden hediye olarak verilen düğün takıları şimdi borç niyeti ile dünya evine giren çiftlere veriliyor. En somut örnek ise geçtiğimiz günlerde Kayseri’de yaşandı. Akrabasının düğününde çeyrek altın takan bir kişi, kendi düğününde karşılık alamadığını belirterek icra takibi başlattı. Hukuki sürece karşı taraftan itiraz gelmemesi ile borç kesinleşti. Böylece icraya veren kişi davayı kazandı.

DÜĞÜN TAKISI GERİ İSTENEBİLİR Mİ?

Gündem olan bu olay sonrası ise gözler hukukçulara çevrildi. Hukukçu Zaferi İşeri, TV100’de düğün takıları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşeri, şu cümleleri kurdu:

“Her şeyden önce Türk Hukuku’nda düğünde takılan altınlar kural olarak bir bağışlama, hibe statüsünde kabul edilir. Nitekim yüksek yargı organımız Yargıtay da diyor ki, ‘buradaki takılan ziynet eşyaları kimin taktığına bakılmaksızın gelinin kişisel malı sayılır’ Nitekim Türk medeni kanunu da bu şekilde kabul ediyor ve ‘ben taktım geri istiyorum’ şeklindeki talepler de hukukta genellikle kabul edilmez”



BİR İSTİSNAİ DURUM VAR

Sadece bir tane istisna durumun olduğunu ifade eden İşeri, ödünç verildiği açıkça verildiği ispatlanırsa ancak o zaman geri istenebildiğini belirtti. ‘Ben taktım sen takmadın’ davasının bu zamanlarda çok sık görüldüğünü belirten İşeri, şu sözleri sarf etti:



“Hukuk karşılıklılık esasına dayalı sosyal bir beklentiyi otomatik olarak borç ilişkisi saymıyor. Dolayısıyla hukuken bu borç statüsünde değerlendirilmez. Ama baktığınız zaman icra takibi başlatılmışsa, karşı tarafta bu icra takibine itiraz etmemiş ve öngörülen 7 günlük süre geçmişse o zaman artık bu borcun ödenmesi gerekecek şeklinde bir hukuk uygulamamız var”