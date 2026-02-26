FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İcralık olunuyordu ‘Hibe’ detayını açıkladı: Mahkemeye verilirseniz dikkat!

Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de bir düğünde takı nedeniyle anlaşmazlık yaşanmıştı. Akrabasının düğününde çeyrek altın takan bir kişi, kendi düğününde karşılık alamadığını belirterek icra takibi başlattı. Hukukçu Zafer İşeri Türk Hukuku’nun düğün takıları için ne dediğini açıkladı. İşte detaylar…

İcralık olunuyordu ‘Hibe’ detayını açıkladı: Mahkemeye verilirseniz dikkat!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altın fiyatlarının yüksek olması en çok düğünleri etkiledi. Eskiden hediye olarak verilen düğün takıları şimdi borç niyeti ile dünya evine giren çiftlere veriliyor. En somut örnek ise geçtiğimiz günlerde Kayseri’de yaşandı. Akrabasının düğününde çeyrek altın takan bir kişi, kendi düğününde karşılık alamadığını belirterek icra takibi başlattı. Hukuki sürece karşı taraftan itiraz gelmemesi ile borç kesinleşti. Böylece icraya veren kişi davayı kazandı.

İcralık olunuyordu ‘Hibe’ detayını açıkladı: Mahkemeye verilirseniz dikkat! 1

DÜĞÜN TAKISI GERİ İSTENEBİLİR Mİ?

Gündem olan bu olay sonrası ise gözler hukukçulara çevrildi. Hukukçu Zaferi İşeri, TV100’de düğün takıları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşeri, şu cümleleri kurdu:

“Her şeyden önce Türk Hukuku’nda düğünde takılan altınlar kural olarak bir bağışlama, hibe statüsünde kabul edilir. Nitekim yüksek yargı organımız Yargıtay da diyor ki, ‘buradaki takılan ziynet eşyaları kimin taktığına bakılmaksızın gelinin kişisel malı sayılır’ Nitekim Türk medeni kanunu da bu şekilde kabul ediyor ve ‘ben taktım geri istiyorum’ şeklindeki talepler de hukukta genellikle kabul edilmez”
İcralık olunuyordu ‘Hibe’ detayını açıkladı: Mahkemeye verilirseniz dikkat! 2

BİR İSTİSNAİ DURUM VAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğünde taktığı çeyrek altın geri gelmeyince icraya verdi: Sonuç şaşırttı Düğünde taktığı çeyrek altın geri gelmeyince icraya verdi: Sonuç şaşırttı

Sadece bir tane istisna durumun olduğunu ifade eden İşeri, ödünç verildiği açıkça verildiği ispatlanırsa ancak o zaman geri istenebildiğini belirtti. ‘Ben taktım sen takmadın’ davasının bu zamanlarda çok sık görüldüğünü belirten İşeri, şu sözleri sarf etti:
İcralık olunuyordu ‘Hibe’ detayını açıkladı: Mahkemeye verilirseniz dikkat! 3

“Hukuk karşılıklılık esasına dayalı sosyal bir beklentiyi otomatik olarak borç ilişkisi saymıyor. Dolayısıyla hukuken bu borç statüsünde değerlendirilmez. Ama baktığınız zaman icra takibi başlatılmışsa, karşı tarafta bu icra takibine itiraz etmemiş ve öngörülen 7 günlük süre geçmişse o zaman artık bu borcun ödenmesi gerekecek şeklinde bir hukuk uygulamamız var”

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!
3 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 3 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.333,70
7.334,47
% 0.94
08:45
Ons Altın / TL
227.905,52
228.094,94
% 0.89
09:00
Ons Altın / USD
5.196,60
5.197,22
% 0.87
09:00
Çeyrek Altın
11.733,91
11.991,86
% 0.94
08:45
Yarım Altın
23.394,49
23.983,72
% 0.94
08:45
Ziynet Altın
46.935,65
47.820,75
% 0.94
08:45
Cumhuriyet Altını
49.118,00
49.863,00
% -0.12
16:35
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın düğün gelin damat takı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

''150 milyon TL'ye 30 daire aldı'' dendi! Açıklama geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.