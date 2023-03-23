İFTAR DUASI Türkçe ve Arapça okunuşu: Oruç açarken okunacak iftar duası nedir? İşte oruç açma duası

Oruç açarken okunacak iftar duası araştırılan konulardan biri oldu. Müslümanların heyecanla beklediği on bir ayın sultanı bugün başladı. Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği ramazan ayında farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. İftar duası Türkçe ve Arapça okunuşu, iftar vaktine az bir zaman kala araştırılmaya başlandı. İşte oruç açarken okunacak iftar duası

İFTAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

İFTAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

ORUÇ AÇTIKTAN SONRA OKUNACAK YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"Anlamı;

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

