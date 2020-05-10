İGDAŞ faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yaşanan süreç ve yeni düzenlemeye ilişkin açıklamada, doğal gaz dağıtım piyasasının EPDK'nın mevzuatlarıyla düzenlendiği, doğal gaz fatura bedellerinin, mevzuatın belirlediği tarifelere uygun olarak belirlendiği aktarıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'tan itibaren olağanüstü koşullar yaşanmaya başlandığına değinilerek, şöyle denildi:

"Gerek çalışanlarla ilgili hükümetçe yapılan idari düzenlemeler gerekse salgından çalışanların etkilenmesi ve hatta bir kısım vatandaşlarımızın tedbiren sayaç okunmasına izin vermemesi nedenleriyle sayaç okuma faaliyeti bu dönemde normal zamanlara göre daha zor gerçekleşmiş, fatura süreleri elde olmayan nedenlerle uzamıştır. Nisan ayında 8 gün sokağa çıkma yasağının yaşanmış olması da bu dönemi etkileyen bir başka önemli sebeptir.

Sonuç olarak faturalar gerçek tüketim değerleri üzerinden oluşturulmuş olsa da bu dönemde daha uzun bir süreyi kapsamıştır. EPDK'nın uyarısı üzerine ödenmeyen faturalar iptal edilerek 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır. Buna göre yeni fatura bedeli, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek, hali hazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır.