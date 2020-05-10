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İGDAŞ faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.05.2020 12:18 | Son Güncelleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 40-45 günlük tüketim bedeli üzerinden düzenlenen doğal gaz faturaları nedeniyle soruşturma başlatmasının ardından İGDAŞ, henüz ödenmemiş faturaları iptal ederek, 30 güne karşılık gelecek yeni faturalar düzenlenmesi için çalışma başlattı.

İGDAŞ faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yaşanan süreç ve yeni düzenlemeye ilişkin açıklamada, doğal gaz dağıtım piyasasının EPDK'nın mevzuatlarıyla düzenlendiği, doğal gaz fatura bedellerinin, mevzuatın belirlediği tarifelere uygun olarak belirlendiği aktarıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'tan itibaren olağanüstü koşullar yaşanmaya başlandığına değinilerek, şöyle denildi:

"Gerek çalışanlarla ilgili hükümetçe yapılan idari düzenlemeler gerekse salgından çalışanların etkilenmesi ve hatta bir kısım vatandaşlarımızın tedbiren sayaç okunmasına izin vermemesi nedenleriyle sayaç okuma faaliyeti bu dönemde normal zamanlara göre daha zor gerçekleşmiş, fatura süreleri elde olmayan nedenlerle uzamıştır. Nisan ayında 8 gün sokağa çıkma yasağının yaşanmış olması da bu dönemi etkileyen bir başka önemli sebeptir.

Sonuç olarak faturalar gerçek tüketim değerleri üzerinden oluşturulmuş olsa da bu dönemde daha uzun bir süreyi kapsamıştır. EPDK'nın uyarısı üzerine ödenmeyen faturalar iptal edilerek 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır. Buna göre yeni fatura bedeli, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek, hali hazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır.

Ödenmiş faturalarda da esasen gerçek tüketimden kaynaklanan bedel ödenmiş olmakla birlikte abonelerimizin talebi halinde, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek, hali hazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. Bu durumda, bakiye tüketim için ödenmiş tutar sonraki faturadan mahsup edilebileceği gibi talep halinde iadesi sağlanacaktır."

EPDK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞ, FATURALARIN YENİDEN DÜZENLENMESİNİ İSTEMİŞTİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), faturaların mevzuata aykırı olarak düzenlendiği ve tüketici mağduriyetlerine sebep olduğu gerekçesiyle İGDAŞ hakkında 6 Mayıs'ta soruşturma başlatmıştı.

Bu kapsamda EPDK tarafından İGDAŞ'a gönderilen yazıda abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az, 35 günden fazla olmaması gerektiğinin altı çizilmiş, İGDAŞ'tan mevzuata aykırı düzenlenen tüm faturaları iptal etmesi ve mevzuata uygun şekilde fatura düzenleyerek, sebep olduğu tüketici mağduriyetlerini gidermesi istenmişti.

Yazıda, ayrıca İGDAŞ'ın bir daha mevzuata aykırı fatura düzenlemesi durumunda daha ağır idari yaptırımlarla karşılaşacağı kaydedilmişti.

(AA)

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