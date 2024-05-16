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İGDAŞ, İSPARK, Halk Ekmek… 10 milyar dolarlık adım! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden halka arz hamlesi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.05.2024 09:15
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Yıllar önce planlanan ama hayata geçirilemeyen İGDAŞ’ın halka arzında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, İGDAŞ'ın 10 milyar dolar değerlemeyle halka arzını planladıklarını açıkladı. Bunun yanında İSPARK ve Hamidiye ve Halk Ekmek’in de satış için potansiyel varlıklar arasında olduğunu dile getirdi.

İGDAŞ, İSPARK, Halk Ekmek… 10 milyar dolarlık adım! İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden halka arz hamlesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğalgaz dağıtım şirketini halka arz etme planını yeniden canlandırıyor. İBB Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, belediye meclisinde CHP’nin çoğunluğu elde etmesinin, İGDAŞ’ın halka arzı da dahil olmak üzere fonlama sağlama planlarında ilerlemeye imkan tanıdığını söyledi.

Bloomberg'e konuşan Vural “Eskiden bir projeyi kabul etmek için yaklaşık bir yıla ihtiyaç duyarken, şimdi oldukça hızlı karar alabiliyoruz” dedi.

İGDAŞ’ın halka arz planı ilk olarak 2010’larda gündeme gelmiş ancak hayata geçememişti. Daha yüksek doğal gaz tarifesinin onaylanması durumunda İGDAŞ’ın 10 milyar dolara kadar değerleme yakalayabileceğini söyleyen Vural, İGDAŞ'taki İBB hissesini yüzde 90’ı aşkın seviyeden yüzde 20’nin altında bir seviyeye indirmeyi hedefleyeceklerini kaydetti. İGDAŞ2022’de 35,8 milyar lira (1,1 milyar dolar) gelir elde etti.

Vural, “Bir finans insanı olarak özelleştirmeden yanayım. Belediyenin nihayetinde sadece belediye işlerine geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

İBB Meclisi’nin halka arz izninin hala geçerli olduğunu belirten Vural, yatırım bankalarını yetkilendirme aşamasından önce yapılması gereken bazı çalışmalar olduğunu ve bunlar arasında şirket ana sözleşmesinin yeniden düzenlenmesinin de olduğunu ifade etti.

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İSPARK DA GÜNDEMDE

Vural otopark şirketi İspark’ın, su şirketi Hamidiye’nin ve ucuz ekmek üreticisi Halk Ekmek’in de satış için potansiyel varlıklar arasında olduğunu belirtti. Vural İGDAŞ’ın ardından sıranın İspark’a gelebileceğini, ancak bunun henüz masada olmadığını söyledi.

16 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul Türkiye ekonomisinin üçte birini oluşturuyor. Şehirde fonlamaya ihtiyaç duyan bir dizi proje bulunuyor. Vural, bu projeler arasında atık kaynaklı enerji santrali, yeni ve tamamlanmamış metro hatları ve mevcut taksi filosunu yüzde 50 büyütecek 10 bin yeni taksi projesinin bulunduğunu söyledi.

Vural “Tüm projelerimiz yeşil veya ESG bağlantılı. Bu yüzden finansman mevcut olacak” değerlendirmesini yaptı.

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İBB BU YIL 1,1 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN SAĞLAMAYI PLANLIYOR

Vural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kasım ayında çıkılan 715 milyon dolarlık İBB yeşil tahvil ihracını onayladığını ve aralarında 925 milyon dolarlık kredi hattının da olduğu dört metro projesi finansmanının onaylanmasının beklendiğini belirtti.

Vural, İBB’nin bu yıl sermaye piyasaları ve EBRD gibi uluslararası finans kuruluşlarından 1 milyar euroluk (1,1 milyar dolar) finansman sağlamayı hedeflediğini duyurdu.

ESG tahvil satışları, yeşil kira sertifikaları, yeşil ve mavi tahvilllerinin yanı sıra İBB 225 milyon dolarlık bir kaynağı da yurtdışından borçlanacak. Vural bunun için Bank of America ve BancTrust Investment Bank’in kurduğu bir SPV’nin tahvil satacağını ve gelen kaynağı İBB’ye borç olarak vereceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
halka arz ibb
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