İHA halka arz hisse fiyatı ne kadar? İHA ne zaman işlem görecek, sonuçlandı mı?

İhlas Haber Ajansı halka arzının ne zaman sonuçlanacağı merak edilirken, Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanmış olan İhlas Haber Ajansı'nın halka arzı sonuçlandı.

İHA HALKA ARZ SONUÇLANDI MI?

Medya, inşaat, sağlık, turizm, eğitim ve teknoloji gibi pek çok sektörde önemli yatırımları bulunan İhlas Holding, yeni bir halka arza imza atıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınlanan haftalık bülteninde, İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin paylarının halka arzı için yaptığı başvurusuna onay verdiğini duyurdu.

İhlas Haber Ajansı'nın halka arzı, Tera Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 26-27 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşti.

İHA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

26-27 Ekim 2021 tarihlerinde talep toplama yoluyla halka arz edilmiş olan İhlas Haber Ajansı hisselerine 10,6 kat talep geldi. Hisseler, 4,60 TL'den önümüzdeki hafta işleme açılacak.

26-27 Ekim 2021 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşen halka arzda, satış büyüklüğünün 10.6 katı kadar talep geldiği ifade edildi. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 42 milyon TL'den 64 milyon TL'ye yükseltilmesi sebebiyle ihraç edilmiş olan 22 milyon TL nominal değerli paylar için 73 bin 432 yatırımcı talepte bulundu.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamada, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile halka arz edilen İHA hisselerine halka arz büyüklüğünün toplamda 10,64 katına denk gelmekte olan 1.076.516.242 TL karşılığı filtre edilmemiş 234.025.270 nominal değerli talep geldiği söylendi.

İHA'nın halka arz edilmesiyle beraber, İhlas Grubunun halka açık şirket sayısı 6'ya çıkmış oldu. İhlas Holding'in yanı sıra İhlas Yayın Holding, İhlas Gazetecilik, İhlas Gayrimenkul ve İhlas Ev Aletleri hisseleri de Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Halka Arz edilen hisselerin, IHAAS koduyla önümüzdeki hafta Borsa İstanbul Birinci Piyasada işlem görmeye başlaması beklenmekte.



