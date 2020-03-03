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İhracat rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.03.2020 11:19 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Şubatta ihracat 2019 Şubat'a göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar oldu." dedi.

İhracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Şubatta ihracat 2019 Şubat'a göre yüzde 2,31 artışla 14 milyar 655 milyon dolar, ithalat yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolar oldu." dedi.

Pekcan, şunları kaydetti:

"Şubatta dış ticaret hacmimiz yüzde 6,34 artarak 32 milyar 306 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83'e yükseldi. 2019'da gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin, 2,3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup büyümeye en önemli katkıyı net ihracat vermiştir."

KAYNAK:AA

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Ruhsar Pekcan, ihracat rakamları,

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