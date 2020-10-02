İhracat rakamları açıklandı

Eylül ayında ihracat aylık bazda yüzde 28,5, yıllık bazda ise yüzde 4,8 artarak 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı ayda ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artışla 20 milyar 892 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanlığı Eylül ayı dış ticaret verilerini paylaştı. Buna göre, Genel Ticaret Sistemi’ne göre ihracat Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,8 oranında artarak 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat Eylül’de ise bir önceki aya kıyasla yüzde 28,5 artış gösterdiğini söyledi. Aynı ayda ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artışla 20 milyar 892 milyon dolar oldu. Eylül ayında dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 artarak 36 milyar 905 milyon dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 76,6 olarak gerçekleşti. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ithalatı hariç tutulduğunda, Eylül ayı ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 oranında arttı. Bununla birlikte, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,9 seviyesine çıktı.

Altın ticareti hariç tutulduğunda, Ocak-Eylül döneminde, ithalatın yüzde 6,3 düşerek 137 milyar 738 milyon dolar olarak gerçekleştiği ve bu dönem için ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 84,4 düzeyine yükseldiği gözlemlendi. Covid-19 salgınının uluslararası ticarette oluşturduğu daralma sonucu Nisan ayında 8 milyar 973 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, Eylül ayında 16 milyar 13 milyon dolara yükseldi. Bu değer ile tüm yılların en yüksek Eylül ayı ihracat değeri gerçekleşmiş, aynı zamanda 2020 yılının da en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldı.

EN FAZLA İHRACAT MOTORLU KARA TAŞITLARINDA OLDU “Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracat Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalışla, bir önceki aya göre ise yüzde 80,5 artışla 2 milyar 249 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında en fazla ihracat yapılan diğer fasıllar ise sırasıyla yüzde 5 artışla 1 milyar 587 milyon dolar ile ‘Kazanlar ve Makinalar’ ve yüzde 16,4 artışla ‘Örme giyim eşyası ve aksesuarı’ (922 milyon dolar) oldu. Bakanlık bilgilendirmesinde pandemi sonrası otomotiv, hazır giyim ve tekstil gibi ana ihraç sektörlerinde ihracat artış trendinin Ağustos ayı ile kıyaslandığında Eylül ayında da devam ettiği belirtilerek, “Diğer taraftan, normalleşme sürecinin etkisiyle, Ağustos ayına kıyasla Eylül ayında ihracatı önemli ölçüde artış gösteren fasıllar göze çarpmaktadır. Buna göre Eylül ayında bir önceki aya göre Gemiler ve suda yüzen taşıtlar ve araçlar faslı ihracatı yüzde 181, Canlı hayvanlar faslı ihracatı yüzde 90,4, Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler faslı ihracatı yüzde 81,8 oranında artmıştır” denildi.