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İhracatçı firmaların taahhüt hesaplarını kapatmasına ilişkin esaslar düzenlendi

Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet gerçekleştiren firmalara, taahhüt hesaplarını kapatma işlemlerinde ilave beyan süresi tanınabilecek.

İhracatçı firmaların taahhüt hesaplarını kapatmasına ilişkin esaslar düzenlendi

"İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, vergi resim harç istisnası belgesine sahip firmalar, kendilerine tebliğ edilen taahhüt hesabının yaptırımlı kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne yazılı itiraz edebilecek.

İtiraz başvurusunda itiraza mesnet teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ibraz edilecek. İtiraz başvurusuyla ihracat taahhüdünün belge süresi içinde kısmen veya tamamen gerçekleştirildiğinin beyan edilmesi veya diğer sebeplerle itirazın haklı bulunması durumunda, yaptırımın kısmen veya tamamen tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla taahhüt kapatma işlemi Bakanlıkça geri alınacak. Kapatma işlemi, ibraz edilen bilgi ve belgeler de göz önünde bulundurularak yeniden sonuçlandırılacak.

Karardan önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı yaptırımlı kapatılmış vergi resim harç istisnası belgeleri kapsamında, belge sahibi firmalar, yaptırımın kısmen veya tamamen tahsil edilmemiş olması halinde 30 gün içinde taahhüt hesabının kapatılması işlemine karşı Bakanlığa yazılı itiraz edebilecek.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve harç İstisnası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin ihracat taahhütleri, belge süresi sonundan itibaren üç ay içinde gerekli bilgi ve belgelerle elektronik ortamda müracaat edilerek, Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Merkez Bankası tarafından belirlenen usuller çerçevesinde bankanın ilgili şubesi tarafından elektronik ortamda kapatılacak.

Kapatma işlemi firmaya ve ilgili vergi dairesine bildirilecek. Ayrıca belgenin kapatıldığı bilgisi Bakanlığa, elektronik ortamda gönderilecek. Vergi resim harç istisnası belgelerinin ihracat taahhütlerinin kapatılmasına ilişkin müracaatın süresi içinde yerine getirilmesinin sağlanması için belge süresi sonunu takip eden iki ay içinde Merkez Bankasının ilgili şubesi tarafından firmaya elektronik ortamda bildirimde bulunulacak.

Düzenlemelerle, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet gerçekleştiren firmalara, taahhüt hesaplarını kapatma işlemlerinde yaptıkları ihracatı tevsik edebilmesi için ilave beyan süresi imkanı tanınması amaçlandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete İhracat
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