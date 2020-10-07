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İhracatçılara hususi pasaport süresi 2 yıldan 4 yılda çıkarıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.10.2020 09:27 | Son Güncelleme

İhracat yapan firma yetkililerine, ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesine dair esaslar çerçevesinde verilen pasaportların süresi iki yıldan dört yıla çıkarıldı.

İhracatçılara hususi pasaport süresi 2 yıldan 4 yılda çıkarıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve söz konusu kararda değişiklik yapan kararla, kararda "Bakanlık" olarak atıf yapılan Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirildi. Buna göre bu kapsamda pasaport başvuruları İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na yapılacak.

Düzenlemeyle, hususi damgalı pasaport sahibi firma yetkililerinin, pasaportu alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde, pasaportu iade etmeleri için tanınan 15 günlük süre kaldırıldı.

İade yükümlülüğünü yerine getirmeyen firmanın yetkilileri için 10 yıl olarak öngörülen yeniden hususi damgalı pasaport verilme yasağının süresi ise dört yıla indirildi.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Neden sadece ihracatçılara?Bu ülkede neden sürekli ayrımcılık yapılıyor?
2019 da alınanlar dahil 4 yıl uzatılmalı,zaman kaybına gerek yok ihracatçıyı yormayın,mevcut pasaportların yenisini iç işleri bakanlığı adreslere göndersin diye bekliyoruz
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