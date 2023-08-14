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İhtiyaç, konut, taşıt… Kredi faiz oranları için Merkez Bankası'ndan dikkat çeken açıklama: Neredeyse yarısı kadar!

14.08.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'nın politika değişikliği kredi faizlerini yukarı itti. Bu kapsamda ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 47,72 seviyesine yükselirken, taşıt kredisi faizleri yüzde 36,64'e geldi. En dikkat çeken artış ise konut kredilerinde yaşandı. Son 9 haftada 17 puanlık yükseliş verilere yansıdı.

İhtiyaç, konut, taşıt… Kredi faiz oranları için Merkez Bankası'ndan dikkat çeken açıklama: Neredeyse yarısı kadar!

Kredi faizlerinde yukarı yönlü seyir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) adımlarıyla birlikte devam ediyor. Merkez Bankası Haziran ve Temmuz’da yaptığı 9 puanlık faiz artışlarıyla birlikte politika faizini yüzde 17,5'e yükseltirken, 2 Haziran haftasında yüzde 40,14 seviyesinde bulunan ihtiyaç kredi faizleri 4 Ağustos itibarıyla yüzde 47,72'ye çıktı.

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KONUT KREDİ FAİZİ 17 PUAN BİRDEN YÜKSELDİ

Ekonomi Gazetesi'nin aktardığı bilgide, taşıt kredi faizi 4 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2.5 puan gerilese de 2 Haziran haftasına göre 5.7 puan yükseldi. Taşıt kredi faizleri yüzde 36,64'e geldi. En dikkat çekici artış ise konut kredisi faizlerinde oldu. Konut kredi faizleri 2 Haziran'da yüzde 18,05 iken 4 Ağustos itibariyle yüzde 35,1'e kadar çıktı. Böylece 9 haftada konut kredi faizleri 17.05 puan birden arttı. 4 Ağustos haftasında konut kredi faizi bir önceki haftaya göre ise 1.11 puan yükseldi.

TÜRK LİRASI (363)

MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞÜŞTE

Aynı dönemde en çok tercih edilen 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri ise aksi yönde hareket etti. 2 Haziran haftasında Merkez Bankası ortalama verilerine göre yüzde 37,39 seviyesinde bulunan 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri 4 Ağustos itibariyle yüzde 27,77'ye indi. Yani 9.6 puanlık bir düşüş yaşandı.


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Türk lirası kredi faiz oranları

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