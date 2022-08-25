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İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi alacaklar dikkat! Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası…

25.08.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası’nın (TCMB) faizleri 100 baz puan indirerek yüzde 13 seviyesine çekmesinin ardından vatandaşlar "Bankalar kredi faizini düşürdü mü?" sorusunu araştırmaya başladı. Sektör temsilcilerinden konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Uzmanlar özel bankaların ihtiyaç kredisinde 24 ay ve altı vadelerde aylık 20-30 baz puan arası faiz düşürdüğünü, taşıt ve konut kredilerinde ise henüz bir düşüş olmadığını söyledi.

İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi alacaklar dikkat! Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz hafta 7 aydır yüzde 14’te sabit bırakılan politika faizini beklenmedik bir şekilde 100 baz puan indirerek yüzde 13 seviyesine çekmişti. Bu kararın ardından vatandaşlar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faizlerinin düşüp düşmediğini araştırmaya başladı.

BloombergHT’ye konuşan sektör temsilcileri, özel bankaların ihtiyaç kredisinde 24 ay ve altı vadelerde aylık 20-30 baz puan arası faiz düşürdüğünü, taşıt ve konut kredilerinde ise henüz bir düşüş olmadığını ancak ilerleyen günlerde özellikle konut kredisinde bu düşüşü beklediklerini kaydetti.

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TALEPTE AZALMA YOK

Kredi talebinin son iki-üç aydır yüksek olduğunun altını çizen sektör temsilcileri, karar sonrasında talepte herhangi bir değişiklik olmadığını ancak faiz indiriminin de talebi ekstra yükseltmediğini söyledi.

Öte yandan, “1-2 hafta içinde daha çok bankanın indirime gitmesiyle talebin daha da artacağını söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundular.


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Anahtar Kelimeler:
faiz kredi
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