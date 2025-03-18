İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! Değişiyor... Faiz oranlarında gizli detay '100 bin TL' ve '200 bin TL' için aylık taksit

TCMB, birbiri ardına faiz indirimlerine gidince gözler banka kredi faiz oranlarına çevrildi. Faiz indirimleriyle beraber kredi piyasasında da hareketlilik başlarken tüketiciler tarafından 'en düşük ihtiyaç kredisi faizi' araştırılıyor. Ancak ihtiyaç kredisi faizlerinde dikkat çeken bir detay görülüyor. Buna göre tutar değiştiğinde kredi faiz oranı da değişiyor.
Peki, en düşük faiz oranı hangi bankada? En düşük ihtiyaç kredisi faizi ne kadar? 100 bin TL ile 200 bin TL'nin geri ödeme tabloları, faiz oranları ve vadeleri belli oldu. İşte son durum...
Nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, bankaların sunduğu 'ihtiyaç kredisi' imkanlarını değerlendirme yoluna gidebiliyor. Bu doğrultuda bankalar tarafından sunulan kampanyalar ve faiz oranları araştırılıyor.
Faiz oranlarında düşüş sürerken 'ihtiyaç kredisi' ile ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bankaların uyguladığı faiz oranlarına bakıldığında, vade süresi aynı olmasına rağmen kredi miktarı arttıkça faiz oranının da yükseldiği görülüyor.
18 Mart 2025 itibarıyla 24 ay vadeli 100 bin TL kredi talep eden bir tüketici, yüzde 2,99 faiz oranıyla karşılaşırken aynı vade süresiyle 200 bin TL talep edildiğinde faiz oranı yüzde 3,24’e çıkıyor.
100 BİN TL KREDİ / 24 AY VADE
Kredi Tutarı: 100 bin TL
Kredi Vadesi: 24 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Banka: ON Dijital
Aylık Taksit: 6.483 TL
Toplam Geri Ödeme: 156.167 TL
200 BİN TL KREDİ / 24 AY VADE
Kredi Tutarı: 200 bin TL
Kredi Vadesi: 24 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 3,24
Banka: QNB
Aylık Taksit: 13.403 TL
Toplam Geri Ödeme: 322.837 TL
Söz konusu oranlar bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Bu nedenle kredi çekecek vatandaşların detaylı bir araştırma yapıp seçenekleri değerlendirmesi önem taşıyor. Öte yandan söz konusu rakamlar tüketicilerin aylık ödeme planlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olabileceği gibi kredi kullanmadan önce bankaların sunduğu kampanyaların ve ek maliyetlerin de göz önünde bulundurulması gerekiyor.
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