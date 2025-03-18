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İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! Değişiyor... Faiz oranlarında gizli detay '100 bin TL' ve '200 bin TL' için aylık taksit

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
18.03.2025 11:10
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Merkez Bankası'nın peş peşe gelen faiz indirimleri sonrası banka kredileri konusunda da piyasa hareketlendi. Bankaların sunduğu 24 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisinde en düşük faiz oranı olarak yüzde 2,99 görülürken ancak aynı vadede 200 bin TL kredi için en düşük oran yüzde 3,24'e yükseliyor. İşte 100 bin TL ve 200 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit ve toplam geri ödemesi...

İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! Değişiyor... Faiz oranlarında gizli detay '100 bin TL' ve '200 bin TL' için aylık taksit

TCMB, birbiri ardına faiz indirimlerine gidince gözler banka kredi faiz oranlarına çevrildi. Faiz indirimleriyle beraber kredi piyasasında da hareketlilik başlarken tüketiciler tarafından 'en düşük ihtiyaç kredisi faizi' araştırılıyor. Ancak ihtiyaç kredisi faizlerinde dikkat çeken bir detay görülüyor. Buna göre tutar değiştiğinde kredi faiz oranı da değişiyor.

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İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Peki, en düşük faiz oranı hangi bankada? En düşük ihtiyaç kredisi faizi ne kadar? 100 bin TL ile 200 bin TL'nin geri ödeme tabloları, faiz oranları ve vadeleri belli oldu. İşte son durum...

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Nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, bankaların sunduğu 'ihtiyaç kredisi' imkanlarını değerlendirme yoluna gidebiliyor. Bu doğrultuda bankalar tarafından sunulan kampanyalar ve faiz oranları araştırılıyor.

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Faiz oranlarında düşüş sürerken 'ihtiyaç kredisi' ile ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bankaların uyguladığı faiz oranlarına bakıldığında, vade süresi aynı olmasına rağmen kredi miktarı arttıkça faiz oranının da yükseldiği görülüyor.

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BANKALARDA FARKLI FAİZ ORANLARI

18 Mart 2025 itibarıyla 24 ay vadeli 100 bin TL kredi talep eden bir tüketici, yüzde 2,99 faiz oranıyla karşılaşırken aynı vade süresiyle 200 bin TL talep edildiğinde faiz oranı yüzde 3,24’e çıkıyor.

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GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

100 BİN TL KREDİ / 24 AY VADE

Kredi Tutarı: 100 bin TL

Kredi Vadesi: 24 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Banka: ON Dijital

Aylık Taksit: 6.483 TL

Toplam Geri Ödeme: 156.167 TL

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200 BİN TL KREDİ / 24 AY VADE

Kredi Tutarı: 200 bin TL

Kredi Vadesi: 24 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 3,24

Banka: QNB

Aylık Taksit: 13.403 TL

Toplam Geri Ödeme: 322.837 TL

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Söz konusu oranlar bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Bu nedenle kredi çekecek vatandaşların detaylı bir araştırma yapıp seçenekleri değerlendirmesi önem taşıyor. Öte yandan söz konusu rakamlar tüketicilerin aylık ödeme planlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olabileceği gibi kredi kullanmadan önce bankaların sunduğu kampanyaların ve ek maliyetlerin de göz önünde bulundurulması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
ihtiyaç kredisi banka kredi faiz oranı kredi faiz oranları kredi faizi
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