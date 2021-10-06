İhtiyaç kredisi faiz oranları değişti mi? İşte kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları

2020 yılının mart ayından beri ülkemizde olan pandemi, hem sağlık anlamında hem de ekonomik anlamda pek çok vatandaşı etkiledi. Esnaflar tek tek kepenk kapatırken borçlar da aldı başını gitti. Borçlarını ödemek isteyenler bankalardan ihtiyaç kredisi alarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Yeniden ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler ise bankaların faiz oranlarını araştırıyor. İşte kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları…

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ Mİ?

Borçlarını kapatmak isteyenler, işten ayrılanlar, geçim sıkıntısı çekenler ihtiyaç kredisi için bankaların yolunu tutuyor. Kamu ve özel bankaların sunduğu ihtiyaç kredileri faiz oranları birbirinden farklı. Bu faiz oranları ödenmesi gereken aylık miktarı da değiştiriyor. Sizler için bugün 10 bin TL’lik bir ihtiyaç kredisi çekmek isteyen birinin 24 aylık ödeme planı yaptığında aylık ödemesi gereken miktar ve toplam borcun ne kadar olduğunu hesapladık. Siz de bu hesaplama üzerinden çekmek istediğiniz miktarın aylık ödemelerini hesaplayabilirsiniz.

İşte ihtiyaç kredisi faiz oranı ve ödeme planı

Banka Faiz oranı Aylık taksit Toplam Ödeme

ING 3 Ay Ertelemeli Kredi %1,35 506,23 TL 12.199,52 TL

Garanti Sonbahar Kredisi %2,00 552,97 TL 13.321,28 TL

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi %1,63 526,08 TL 12.675,92 TL

Halkbank Hızlı Kredi %1,63 526,08 TL 12.675,92 TL

Akbank Direkt Kredi %1,92 547,09 TL 13.180,16 TL

Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi %2,21 568,56 TL 13.695,44 TL

VakıfBank İhtiyaç Kredisi %1,55 520,36 TL 12.538,64 TL

Kuveyt Türk %1,66 528,23 TL 12.727,52 TL

DenizBank İhtiyaç Kredisi %1,90 545,63 TL 13.145,12 TL

CEPTETEB İhtiyaç Kredisi %1,59 513,27 TL 12.368,48 TL

Enpara.com Masrafsız Kredi %1,59 523,22 TL 12.557,28 TL

İş Bankası İhtiyaç Kredisi %1,60 523,93 TL 12.624,32 TL

N Kolay Kredi %1,90 545,63 TL 13.145,12 TL



