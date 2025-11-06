FİNANS

İhtiyaç kredisi nedir, kimler alabilir?

Kişiler ve kurumlar için beklenmedik zamanlarda aniden nakit gereksinimi doğabilir. Bu tür durumlarda bankalardan ya da çeşitli finans kurumlarından kredi talep edilebilir. Yapılan talep doğrultusunda banka ya da kurum kişiyi tüm finansal geçmişi ve kredi puanı ile değerlendirir ve kredi verilip verilemeyeceği belirlenir.

Ferhan Petek

Farklı kredi türlerinin her biri farklı gereksinimlere göre belirlenmekte ve genel ülke gidişatına, ekonomik duruma göre çeşitlenebilmektedir. Birden fazla kredi türü vardır ve bankalar hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine kredi verebilir. Belli başlı kredi türleri şunlardır: İhtiyaç kredisi, konut kredisi, bayram kredisi, öğrenci kredisi, evlilik kredisi, ipotekli ihtiyaç kredisi, teminatlı emniyet kredisi, esnaf kredisi. Her kredi türünün kredi faiz oranı farklı olabilir. Faiz oranlarının değişiklik göstermesinde bankaların çalışma prensipleri de etkili olabilmektedir.

İhtiyaç kredisi nedir?

Tüketici kredisi ya da ihtiyaç kredisi bireysel kredi türlerindendir. Bireysel kredi olarak da bilinen ihtiyaç kredisi diğer kredi türlerine göre daha düşük tutarlı olan ve daha kısa vadeli ihtiyaçları karşılamak için talep edilen bir kredi türüdür. Günlük hayat içinde kişilerin acil olarak nakit gereksinimi duymasının ardından ihtiyaç kredisine başvurulabilir. Acil durumların karşılanması için bir seçenek olarak kabul edilen ihtiyaç kredisi belli şartlar altında verilebilmektedir. Kişilerin finansal geçmişleri değerlendirilerek kredi verilir ya da kredi talebi reddedilir.

İhtiyaç kredisi ipotekli ve ipoteksiz olarak alınabilmektedir. İpotekli ihtiyaç kredisi bir teminat karşılığında verilir. Özellikle daha yüksek miktarlardaki ihtiyaç kredileri genel olarak ipotek karşılığında verilir. Ev, arsa ya da çeşitli araçlar ipotek konusu olabilir. Taşınmazların türüne göre alınabilecek olan ipotekli ihtiyaç kredisi miktarlarında değişiklik olabilir. Örnek olarak kontlar için ekspertiz değerinin % 80’i iş yerleri için ise bu değerin % 75’ine kadar ipotekli ihtiyaç kredisi verilebilmektedir. Arsalar söz konusu ise ekspertiz değerinin % 50’sine kadar ihtiyaç kredisi alınabilir.

İhtiyaç kredisi için istenen belgeler şunlardır:

  • İkametgah
  • Kimlik belgesi
  • Kredi başvuru formu
  • Gelirin belgelenmesi
  • Kredi notu

İhtiyaç kredisini kimler alabilir?

Tüm kredi türlerinde olduğu gibi ihtiyaç kredisi alabilmek için de bazı şartları yerine getirmek gerekir. Bankadan bankaya değişiklik gösterebilen bu şartlar genel olarak şu şekildedir:

  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Bir gelire sahip olmak ve bunu belgelemek
  • Geçerli bir kimlik belgesine sahip olmak
  • İkametgahı bulunmak ve bunu belgeleyebilmek
  • Kredi notunun belli bir oranın üzerinde olması
  • Kredi başvuru formu doldurarak talepte bulunulması

İhtiyaç kredisi genel olarak birçok kişiye verilebilse de bazı kişilerin ya da bazı şartları yerine getirmemiş olan kişilerin ihtiyaç kredisi alabilmesi söz konusu değildir. Bu kredi türünü alabilecek olan kişiler şunlardır:

  • Düzenli bir geliri olan maaşlı çalışanlar
  • Emekli maaşı olan kişiler
  • Ev hanımları
  • Öğrenciler
  • Bankaların kara listelerinde olmayanlar
  • Kredi geçmişi uygun olanlar
  • Teminat ve ipotek istendiğinde bunu karşılayabilecek olan kişiler

İhtiyaç kredisi alacak olan kişilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu durumlar şunlardır:

  • Geri ödeme planı iyi bir şekilde oluşturulmalıdır. Kredi kullanırken belirlenen vade tutarı ve vade sayısı gelir ile doğru orantılı olmalıdır.
  • Gizli masraflar başlığı altında yer alan hayat sigortası, dosya masrafları gibi masraflara dikkat edilmelidir.
  • Faiz oranlarına dikkat edilmesi gerekir.
  • Kişilerin kredi çekerken gelir durumlarına dikkat etmesi gerekir.

ÖNEMLİ UYARI: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım tavsiyesi içermez.

