İhtiyaç kredisinde 100 bin TL'nin 6 ay vade ile geri ödemesi belli oldu!

Yılbaşı hazırlığı yapıp nakite ihtiyaç duyanlar bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. 100 bin TL'nin 6 ay vade ile geri ödemesi ne kadar merak ediliyor. Hangi bankanın ne kadar faiz oranı ile ihtiyaç kredisi verdiği ise belli oldu. Buna göre, Ziraat, Enpara, Akbank, Denizbank ve diğer bankaların faiz oranları hesaplandı. İşte banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları...

İhtiyaç kredisinde 100 bin TL'nin 6 ay vade ile geri ödemesi belli oldu!
Ezgi Sivritepe

Yeni yıla girmeden önce bankaların faiz oranları merak ediliyor. Hem kış ayının gelmesi ile dış giyim ürünlerine duyulan ihtiyaç hem de yılbaşı ile nakit ihtiyacı artmaya başladı. Nakit ihtiyacı olanlar ise bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Peki hangi banka ne kadar faiz ile ihtiyaç kredisi veriyor?
100 bin TL'nin 6 ay vade ile geri ödemesi ise belli oldu. İşte banka banka 100 bin TL'nin geri ödemesi...

İhtiyaç kredisinde 100 bin TL nin 6 ay vade ile geri ödemesi belli oldu! 1

QNB FİNANSBANK

Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 2,99 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.006,07 TL
Toplam Ödeme: 114.611,42 TL
İhtiyaç kredisinde 100 bin TL nin 6 ay vade ile geri ödemesi belli oldu! 2

TEB

Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 2,99 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.006,07 TL
Toplam Ödeme: 114.611,42 TL
İhtiyaç kredisinde 100 bin TL nin 6 ay vade ile geri ödemesi belli oldu! 3

YAPIKREDİ (3 ay ertelemeli)

Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,49 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.410,99 TL
Toplam Ödeme: 117.040,94 TL
İhtiyaç kredisinde 100 bin TL nin 6 ay vade ile geri ödemesi belli oldu! 4

ENPARA.COM

Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,49 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.410,99 TL
Toplam Ödeme: 116.465,94 TL
İhtiyaç kredisinde 100 bin TL nin 6 ay vade ile geri ödemesi belli oldu! 5

ALTERNATİF BANK

Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,49 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.410,99 TL
Toplam Ödeme: 116.465,94 TL
İhtiyaç kredisinde 100 bin TL nin 6 ay vade ile geri ödemesi belli oldu! 5

NKOLAY

Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,49 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.410,99 TL
Toplam Ödeme: 116.965,94 TL
İhtiyaç kredisinde 100 bin TL nin 6 ay vade ile geri ödemesi belli oldu! 7

ING BANK

Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde %3,59 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.492,43 TL
Toplam Ödeme: 117.454,58 TL
İhtiyaç kredisinde 100 bin TL nin 6 ay vade ile geri ödemesi belli oldu! 7

DENİZBANK

Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde %3,69 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.574,03 TL
Toplam Ödeme: 118.019,18 TL
İhtiyaç kredisinde 100 bin TL nin 6 ay vade ile geri ödemesi belli oldu! 9

GARANTİBBVA

Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde %3,84 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.696,71 TL
Toplam Ödeme: 118.755,26 TL
İhtiyaç kredisinde 100 bin TL nin 6 ay vade ile geri ödemesi belli oldu! 10

AKBANK

Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde %3,89 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.737,67 TL
Toplam Ödeme: 119.001,02 TL
İhtiyaç kredisinde 100 bin TL nin 6 ay vade ile geri ödemesi belli oldu! 11

İŞ BANKASI

Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde %4,10 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.910,15 TL
Toplam Ödeme: 120.035,90 TL

