İhtiyaç kredisinde 100 bin TL'nin 6 ay vade ile geri ödemesi belli oldu!

Yeni yıla girmeden önce bankaların faiz oranları merak ediliyor. Hem kış ayının gelmesi ile dış giyim ürünlerine duyulan ihtiyaç hem de yılbaşı ile nakit ihtiyacı artmaya başladı. Nakit ihtiyacı olanlar ise bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Peki hangi banka ne kadar faiz ile ihtiyaç kredisi veriyor?
100 bin TL'nin 6 ay vade ile geri ödemesi ise belli oldu. İşte banka banka 100 bin TL'nin geri ödemesi...
Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 2,99 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.006,07 TL
Toplam Ödeme: 114.611,42 TL
Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 2,99 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.006,07 TL
Toplam Ödeme: 114.611,42 TL
Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,49 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.410,99 TL
Toplam Ödeme: 117.040,94 TL
Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,49 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.410,99 TL
Toplam Ödeme: 116.465,94 TL
Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,49 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.410,99 TL
Toplam Ödeme: 116.465,94 TL
Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 3,49 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.410,99 TL
Toplam Ödeme: 116.965,94 TL
Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde %3,59 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.492,43 TL
Toplam Ödeme: 117.454,58 TL
Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde %3,69 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.574,03 TL
Toplam Ödeme: 118.019,18 TL
Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde %3,84 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.696,71 TL
Toplam Ödeme: 118.755,26 TL
Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde %3,89 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.737,67 TL
Toplam Ödeme: 119.001,02 TL
Kredi tutarı: 100 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde %4,10 (kredi notunuza göre değişebilir)
Aylık Taksit: 19.910,15 TL
Toplam Ödeme: 120.035,90 TL
