İhtiyaç kredisinde 100 bin TL'nin 6 ay vade ile geri ödemesi belli oldu!

Yeni yıla girmeden önce bankaların faiz oranları merak ediliyor. Hem kış ayının gelmesi ile dış giyim ürünlerine duyulan ihtiyaç hem de yılbaşı ile nakit ihtiyacı artmaya başladı. Nakit ihtiyacı olanlar ise bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Peki hangi banka ne kadar faiz ile ihtiyaç kredisi veriyor?

100 bin TL'nin 6 ay vade ile geri ödemesi ise belli oldu. İşte banka banka 100 bin TL'nin geri ödemesi...

QNB FİNANSBANK

Kredi tutarı: 100 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 2,99 (kredi notunuza göre değişebilir)

Aylık Taksit: 19.006,07 TL

Toplam Ödeme: 114.611,42 TL



TEB

Kredi tutarı: 100 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 2,99 (kredi notunuza göre değişebilir)

Aylık Taksit: 19.006,07 TL

Toplam Ödeme: 114.611,42 TL



YAPIKREDİ (3 ay ertelemeli)

Kredi tutarı: 100 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 3,49 (kredi notunuza göre değişebilir)

Aylık Taksit: 19.410,99 TL

Toplam Ödeme: 117.040,94 TL



ENPARA.COM

Kredi tutarı: 100 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 3,49 (kredi notunuza göre değişebilir)

Aylık Taksit: 19.410,99 TL

Toplam Ödeme: 116.465,94 TL



ALTERNATİF BANK

Kredi tutarı: 100 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 3,49 (kredi notunuza göre değişebilir)

Aylık Taksit: 19.410,99 TL

Toplam Ödeme: 116.465,94 TL



NKOLAY

Kredi tutarı: 100 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde 3,49 (kredi notunuza göre değişebilir)

Aylık Taksit: 19.410,99 TL

Toplam Ödeme: 116.965,94 TL



ING BANK

Kredi tutarı: 100 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde %3,59 (kredi notunuza göre değişebilir)

Aylık Taksit: 19.492,43 TL

Toplam Ödeme: 117.454,58 TL



DENİZBANK

Kredi tutarı: 100 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde %3,69 (kredi notunuza göre değişebilir)

Aylık Taksit: 19.574,03 TL

Toplam Ödeme: 118.019,18 TL



GARANTİBBVA

Kredi tutarı: 100 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde %3,84 (kredi notunuza göre değişebilir)

Aylık Taksit: 19.696,71 TL

Toplam Ödeme: 118.755,26 TL



AKBANK

Kredi tutarı: 100 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde %3,89 (kredi notunuza göre değişebilir)

Aylık Taksit: 19.737,67 TL

Toplam Ödeme: 119.001,02 TL



İŞ BANKASI

Kredi tutarı: 100 bin TL

Faiz Oranı: Yüzde %4,10 (kredi notunuza göre değişebilir)

Aylık Taksit: 19.910,15 TL

Toplam Ödeme: 120.035,90 TL