İhtiyaç sahibi ailelere eğitim desteği! Ödemeler düzenli olarak yapılıyor: İşte başvuru şartları

Bakanlık tarafından verilen eğitim yardımı, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere verilir. Şartlar ve detaylar, ödemenin verileceği bilginin bulunduğu internet sitesinde yer aldı. Ödemeler her ay için hesaplanır, iki ayda bir yapılır. İşte detaylar...

EĞİTİMDE MADDİ DESTEK

Çocuklu ailelere eğitim desteği sağlanıyor. Destekten yararlanabilmek için öğrencinin bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmaması gerekiyor.

İlk ve orta öğretim çağında çocuğu bulunan ailelere yapılan yardım başvurusuna 18 yaş üstü aile bireyi başvuru yapabilir.

EĞİTİM YARDIMI ÖDEMESİ HANGİ DURUMDA KESİLİR?

Örgün eğitim dışına çıkması,

Bir ay içerisindeki okul devamsızlık süresinin 4 günden fazla olması,

Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi,

Hanesinin Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi,

Vefat etmesi,

Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi, halinde yardım durdurulur.

Bütün bunların yanında ŞEY ve ŞSY başvurusu sırasında imzalanan sözleşmeye aykırılıkların tespiti halinde yardım ödemeleri geçici bir süreliğine durdurulabilir ya da tamamen kesilebilir.

EĞİTİM YARDIMI ÖDEMESİ MİKTARI

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 90 TL,

İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 100 TL,

Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 130 TL,

Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 150 TL’dir.



