İhtiyaç sahibi öğrenciler için "Ulaşım Desteği" yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulaşım Desteği'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören öğrencilerin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını belirtti.

Söz konusu programın 2022'de hayata geçirildiğini anımsatan Göktaş, bugüne kadar 200 binden fazla öğrencinin Ulaşım Desteği'nden yararlandığını ifade etti.

Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin 2 gidiş-2 dönüş olmak üzere yılda dört defa ulaşım giderlerine destek sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerimizi, öğrencilerimizi eğitim hayatlarında farklı program ve projelerle desteklemeyi sürdürüyoruz. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrenciler için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği programımız 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1900 lira oldu. Ulaşım Desteği programımızı hayata geçirdiğimiz 2022 yılından Temmuz 2025'e kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca toplam 322 milyon 449 bin lira kaynak aktarıldı."

Ailesinden uzakta eğitim gören çocukları, gençleri aileleriyle buluşturduklarını vurgulayan Göktaş, "Ulaşım Desteğimizle 2025 Aile Yılı'nda çocuklarını uzakta okutan ailelerimize destek oluyoruz. İnsanı merkeze alan, aileyi yücelterek toplumu güçlendiren politikalarımızla toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Sosyal politikalarımızı güncelleyerek ve kapsamını genişleterek, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini hatırlattı. (AA)

