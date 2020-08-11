İhtiyaç sahipleri için bütün yardım hizmetleri burada! Tek şart bulunuyor...

Özellikle pandemi ya da deprem gibi kriz anlarında oldukça önemli bir hal alan yardımlar, devletin birbirinden farklı kuruluşları tarafından sağlanıyor. Ancak bu konuda en çok ön plana çıkan kurum ise kuşkusuz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Aile, eğitim, sağlık, özel amaçlı, yaşlı ve engelli olmak üzere toplamda beş başlık altında onlarca farklı yardım sunan bakanlık, böylece pek çok durum ve pek çok kişi için bir kurtarıcıya dönüşüyor.

AİLELER İÇİN SUNULAN YARDIMLAR

Bakanlık tarafından aileler için sunulan yardımlar arasında gıda, barınma, yakacak, elektrik tüketim desteği gibi yardımların yanı sıra eşi vefat etmiş kadınlar, doğum yapanlar, muhtaç asker aileleri, muhtaç asker çocuğu, öksüz ve yetimler için de çeşitli yardımlar sunuluyor. Bu yardımlardan yararlanabilmek içinse T.C. kimlik kartı yeterli oluyor ve hane başına asgari ücretin 1/3'ünden daha az gelire sahip olmak gibi şartlar aranabiliyor.

EĞİTİM İÇİN SUNULAN YARDIMLAR

Bakanlığın eğitim amaçlı sunduğu yardımlar ise şu şekilde; eğitim materyali yardımı, şartlı eğitim yardımı, öğle yemeği yardımı, ücretsiz ders kitabı, engelli öğrencilerin ücretsiz taşınması, yurt yapımı, öğrenci taşıma, barınma ve iaşe yardımı. Tüm bu yardımlar yararlanabilmek için de tıpkı aile yardımlarında olduğu gibi T.C. kimlik kartı gerekiyor ve birçoğunda hane başına düşen gelirin asgari ücretten en az 1/3 oranında düşük olması şartı aranıyor.