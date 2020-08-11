İhtiyaç sahipleri için bütün yardım hizmetleri burada! Tek şart bulunuyor...

Özellikle pandemi ya da deprem gibi kriz anlarında oldukça önemli bir hal alan yardımlar, devletin birbirinden farklı kuruluşları tarafından sağlanıyor. Ancak bu konuda en çok ön plana çıkan kurum ise kuşkusuz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Aile, eğitim, sağlık, özel amaçlı, yaşlı ve engelli olmak üzere toplamda beş başlık altında onlarca farklı yardım sunan bakanlık, böylece pek çok durum ve pek çok kişi için bir kurtarıcıya dönüşüyor.
AİLELER İÇİN SUNULAN YARDIMLAR
Bakanlık tarafından aileler için sunulan yardımlar arasında gıda, barınma, yakacak, elektrik tüketim desteği gibi yardımların yanı sıra eşi vefat etmiş kadınlar, doğum yapanlar, muhtaç asker aileleri, muhtaç asker çocuğu, öksüz ve yetimler için de çeşitli yardımlar sunuluyor. Bu yardımlardan yararlanabilmek içinse T.C. kimlik kartı yeterli oluyor ve hane başına asgari ücretin 1/3'ünden daha az gelire sahip olmak gibi şartlar aranabiliyor.
EĞİTİM İÇİN SUNULAN YARDIMLAR
Bakanlığın eğitim amaçlı sunduğu yardımlar ise şu şekilde; eğitim materyali yardımı, şartlı eğitim yardımı, öğle yemeği yardımı, ücretsiz ders kitabı, engelli öğrencilerin ücretsiz taşınması, yurt yapımı, öğrenci taşıma, barınma ve iaşe yardımı. Tüm bu yardımlar yararlanabilmek için de tıpkı aile yardımlarında olduğu gibi T.C. kimlik kartı gerekiyor ve birçoğunda hane başına düşen gelirin asgari ücretten en az 1/3 oranında düşük olması şartı aranıyor.
SAĞLIK İÇİN SUNULAN YARDIMLAR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağlık amaçlı sunmuş olduğu yardımlar ise; şartlı sağlık yardımı, engelli ihtiyaç yardımı, genel sağlık sigortası prim ödemeleri, genel sağlık sigortası katılım payı ödemesi, kronik hastalara yönelik yardım programı, çoklu doğum yardımı, sağlık yardımları, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı olan hastalara elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağı desteği şeklinde sıralanıyor.
ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR
Bakanlık tarafından sunulan ve dönemsel ya da sürekli olabilen özel amaçlı yardımlar da; aşevleri, acil durum yardımları, terör zararı yardımları, yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı programı, yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımı programı gibi yardımlar içeriyor. Özel amaçlı yardımlar gıda dışında ağırlıklı olarak nakit ödeme şeklinde gerçekleştiriliyor.
YAŞLILAR VE ENGELLİLER İÇİN SUNULAN YARDIMLAR
Yaşlılık aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı ve silikozis hastalarına yapılan yardımlar, yine bakanlık tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlar için sunulan yardımlar arasında yer alıyor. Yaşlı ve engellilere sunulan tüm yardımlar, farklı tutarlarda para yardımları içeriyor.
Kaynaklar:
https://ailevecalisma.gov.tr/sygm/programlarimiz/sosyal-yardim-programlarimiz/
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