İhtiyaç sahipleri için kış desteği başvurusu nasıl yapılır? Bakan Yanık duyurdu!

İhtiyaç sahipleri için kış desteği başvurusunun nasıl yapılacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik yardımı yapılacağını açıkladı. Peki başvuru nasıl yapılır?

KIŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Son gelişmelere göre hükümet ihtiyaç sahiplerine ısınma ve elektrik için kış yardımı yapacak. Açıklama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi.

Yanık, "Önümüzdeki kış günlerinde yakacak ve elektrik yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar TL destek vereceğiz" şeklinde konuştu.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU ALINACAK

Yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru yapılabileceğini söyleyen Yanık, "Elektrik Tüketim Desteği’ni ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize hali hazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak” ifadesini kullandı.

Başvuru hakkında detaylı bilgiler geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

