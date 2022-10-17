İhtiyaç sahiplerine nakit kampanyası! Düşük faizli 50 bin TL anında hesaba yatacak

Bankalar ihtiyaç sahiplerine 50 bin TL düşük faizli kredi desteği sağlayacak. 3 ay vade seçeneği ile başvuru yapan herkese ödeme yapılacak. 4 banka aracılığı ile sunulan bu kamapanyada 36 ay vade seçeneği de yer alıyor. Kampanyaya başvuranların, bakanın müşterisi olması gerekli. Başvuru yapmak ise oldukça kolay. İşte ayrıntılar...

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası, yaptığı kampanya ile bankadan ya da mobil uygulama ile başvuru yapan müşterilerine 50 bin TL'ye kadar ödeme yapacak. Ödemelerde 3 ay erteleme imkanı bulunuyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası'nda hesabı olan müşteriler 50 bin TL'ye kadar kredi imkanından faydalanabilir. Başvurular mobil uygulama üzerinden yapılabilir. 50 bin TL kredisi için 36 ay vade seçeneği bulunuyor. Kedisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar diğer bankaların sunmuş olduğu indirim faiz oranları ve ücretsiz kredi alternatifinden de yararlanabilir.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank kredisine başvuru SMS ile kolayca yapılabilir. Cep Telefonunuzda kredi başvurusu yapmak için T.C. kimlik numaranızı 50 30'a göndererek kampanyaya katılabilirsiniz. Öte yandan başvurunuzu, internet bankacılığı ile de yapabilirsiniz.

DENİZBANK

DenizBank kredi başvurusu yapmak için T.C. kimlik numaranız ve doğum tarihinizi yazarak 32 80’e mesaj atmak gerekli. Mesaj atan kişiler ihtiyaç kredisinden faydalanabilir.



