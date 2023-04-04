FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İhtiyaç sahiplerinin dikkatine! 2.392 TL ödeme yapılıyor! T.C. kimlik kartı ile başvuruluyor

İhtiyaç sahiplerinin dikkatine! 2.392 TL ödeme yapılıyor! T.C. kimlik kartı ile başvuruluyor

04.04.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ödemeleri yapılıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada destek ödeme tutarları ve şartları hakkında detaylı bilgi verildi. Yapılan açıklamaya göre gereken şartları taşıyan tüm bireylere 2.392 TL’ye kadar ödeme yapılıyor.

İhtiyaç sahiplerinin dikkatine! 2.392 TL ödeme yapılıyor! T.C. kimlik kartı ile başvuruluyor

İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen destek ödemeleri arasında engelli aylığı da yer alıyor. Sosyal güvencesi olmayan ve gereken şartları taşıyan vatandaşlara aylık ödeme yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemeleri ‘Sosyal Yardım Programları’ kapsamında gerçekleştiriliyor. İşte 2.392 TL destek ödemesinden faydalanmak için gerekenler

2bin392-tl-ödeme

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 2.835,60-TL) az olan vatandaşlar yapılan yardımdan faydalanabiliyor.

ÖDEMELER AYLIK OLARAK YAPILIYOR

2.392 TL’ye varan destek ödemesinden faydalanmak için 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekilinin başvuruda bulunması gerekiyor.
Yüzde 40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlara ödemeler aylık olarak yapılıyor.

asgar

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELERE DİKKAT

Başvuruda istenilen belgeler ise TC kimlik kartı ve sağlık kurulu raporu. 20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep ediliyor.

deprem-kredisi-başvuru

İKİ FARKLI ÖDEME TUTARI

2023 dönemi için engelli aylığı %40-%69 arası engeli olanlar için 1.594,70-TL, %70 ve üzeri engelli olanlar için ise 2.392,05-TL.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aliyev, Togg'u teslim aldı! Erdoğan Twitter'dan paylaştı: 'Gardaşım...'Aliyev, Togg'u teslim aldı! Erdoğan Twitter'dan paylaştı: 'Gardaşım...'
Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandıMart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı
Siparişlere yetişemiyor! '40 TL'den satıyorum' Üreticilerden alıp...Siparişlere yetişemiyor! '40 TL'den satıyorum' Üreticilerden alıp...
Anahtar Kelimeler:
engelli aylığı

En Çok Okunan Haberler

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

‘Refah payı’ her şeyi değiştirdi! Memur EYT’yi istemedi

‘Refah payı’ her şeyi değiştirdi! Memur EYT’yi istemedi

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Yüzde 50’ye kadar…

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Yüzde 50’ye kadar…

Benzine zam, LPG’ye indirim!

Benzine zam, LPG’ye indirim!

Tesla Model Y ile Türkiye'de! O detay gündem oldu

Tesla Model Y ile Türkiye'de! O detay gündem oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

"Resmen dolandırıldım!" Dalga konusu oldu

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.