İhtiyaç sahiplerinin dikkatine! 2.392 TL ödeme yapılıyor! T.C. kimlik kartı ile başvuruluyor

İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen destek ödemeleri arasında engelli aylığı da yer alıyor. Sosyal güvencesi olmayan ve gereken şartları taşıyan vatandaşlara aylık ödeme yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemeleri ‘Sosyal Yardım Programları’ kapsamında gerçekleştiriliyor. İşte 2.392 TL destek ödemesinden faydalanmak için gerekenler

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 2.835,60-TL) az olan vatandaşlar yapılan yardımdan faydalanabiliyor.

ÖDEMELER AYLIK OLARAK YAPILIYOR

2.392 TL’ye varan destek ödemesinden faydalanmak için 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekilinin başvuruda bulunması gerekiyor.

Yüzde 40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlara ödemeler aylık olarak yapılıyor.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELERE DİKKAT

Başvuruda istenilen belgeler ise TC kimlik kartı ve sağlık kurulu raporu. 20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep ediliyor.

İKİ FARKLI ÖDEME TUTARI

2023 dönemi için engelli aylığı %40-%69 arası engeli olanlar için 1.594,70-TL, %70 ve üzeri engelli olanlar için ise 2.392,05-TL.

