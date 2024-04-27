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İki ayrı kurum çalışmalara başladı! Cevdet Yılmaz’dan ‘refah artışı’ mesajı: Kalem kalem tespit edilecek

27.04.2024 10:36
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Geçtiğimiz yıl 1 trilyon 28 milyar TL ödenek ayrılan kamu harcamalarında deprem harcamaları harici tasarrufa gidilecek. Bu kapsamda Hazine ve Strateji Bütçe Başkanlığı kamu tasarrufu için ayrı ayrı çalışma yürütüyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki çalışmanın birleştirilerek nihai kararın verileceğini açıkladı. Ayrıca enflasyonun kalıcı şekilde düşürülmesi yanında, kalıcı bir sosyal refah artışının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

İki ayrı kurum çalışmalara başladı! Cevdet Yılmaz’dan ‘refah artışı’ mesajı: Kalem kalem tespit edilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Devlet, millete hizmet etmek için var. Bu görevini en etkin, en verimli şekilde yapmalı ama bunu yaparken gereksiz harcamaları da olabildiğince azaltarak hem bütçe dengemizi daha sağlıklı yere taşıma hem de bu makro hedeflerimize, özellikle de enflasyonu düşürme hedefimize katkıda bulunma amacını taşıyoruz." dedi.

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Yılmaz, Calaraşi Bölgesi'ndeki Dragalina'da Karadeniz-Podișor Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Töreni'nin ardından gazetecilere, kamuda tasarrufa yönelik çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Kamudaki tasarrufa ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığının yaptığı, çeşitli tedbirleri içeren bir çalışma olduğunu belirten Yılmaz, bu konuda Strateji ve Bütçe Başkanlığının da geniş kapsamlı bir çalışması bulunduğunu söyledi.

Çalışmaların konsolide edileceğini ve yakın bir gelecekte olgunlaştırılacağını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak bütün bu maddeler. İşin ana fikri şu; gereksiz harcamaları azaltmak, var olan harcamalarda da verimliliği artırmak. Nasıl artırılacak verimlilik? Odaklanarak. Daha fazla önceliklere odaklanma suretiyle. Bugünkü şartlar altında, Türkiye'nin bugünkü ihtiyaçları düşünülerek harcamaların odaklanması, verimliliğinin artırılması bir yandan da geçmişte belki gerekli olabilirdi ama şu anda anlamını kaybetmiş birtakım kalemlerin tespit edilerek bunlarda azaltmaya gidilmesi."

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Para ve maliye politikaları ile yapısal reformları içeren üç ayaklı bir programları bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, maliye politikası için kamu tasarruflarının çok önemli olduğunu dile getirdi.

KAMUDA TASARRUF İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Cevdet Yılmaz, çalışmaların tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Kamuoyunun bu anlamdaki beklentilerine, kamuoyunun düşüncelerine de elbette bu dönemde azami bir dikkat gösterilecektir. Kamu elbette görevini yapmalı. Kamu millete hizmet etmek için var. Devlet, millete hizmet etmek için var. Bu görevini en etkin, en verimli şekilde yapmalı ama bunu yaparken gereksiz harcamaları da olabildiğince azaltarak hem bütçe dengemizi daha sağlıklı yere taşıma hem de bu makro hedeflerimize özellikle de enflasyonu düşürme hedefimize katkıda bulunma amacını taşıyoruz.

YILMAZ'DAN REFAH ARTIŞI MESAJI

Ülkemizin birinci önceliği enflasyonu düşürmek. Dolayısıyla bu konuda çok yönlü bir şekilde yaklaşıyoruz. Bu sadece para politikasıyla düşünülmemesi gereken bir alan. Maliye politikasının da para politikasına daha fazla destek olduğu, yapısal reformlarla yine verimliliğin, rekabet gücünün arttırıldığı bir programımız var. Bütün bunların sonunda da enflasyonun düştüğü, dengelerin daha sağlıklı hale geldiği bir ortamda kalıcı bir şekilde sosyal refahı arttırmak istiyoruz. En genel amacımız da bu. Bunu yapmak için koordineli bir şekilde, bir ekip ruhu içinde, bütün kurumlarımızın katkısıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalar bittiğinde detaylarını kamuoyuyla paylaşırız."

TÜRK LİRASI (223)

Kamu harcamalarında depremin nedeniyle yapılan giderlerin önemli yer tuttuğunu ve 1 trilyon 28 milyar TL ödenek ayrıldığını hatırlatan Cevdet Yılmaz, zorunlu bu harcamayı yaparken makro dengeler açısından bütçe açığını belirli bir seviyede tutmaya çalıştıklarının altını çizdi. (AA)

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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