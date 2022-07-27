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İki bakanlık harekete geçti! Dar gelirli vatandaşlar için düğmeye basıldı

27.07.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan hayat pahalılığı ve yükselen fiyatlar vatandaşın gündeminden düşmüyor. Dar gelirli vatandaşlar için hükümet düğmeye bastı. Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıkları bir araya gelerek yürüttükleri çalışmada son aşamaya gelinirken, iki bakanlığın yetkilileri bugün son bir toplantı yapacak. Dar gelirli vatandaşları ilgilendiren düzenlemenin detaylarının, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

İki bakanlık harekete geçti! Dar gelirli vatandaşlar için düğmeye basıldı

Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarının dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için yürüttükleri çalışmada son aşamaya gelinirken, iki bakanlığın yetkilileri bugün son bir toplantı yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, iki bakanlığın yaptığı ortak çalışmayla dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için bir taslak çalışma hazırlandı.

Taslağın kapsamına ilişkin detaylar bugünkü toplantının ardından netlik kazanacak. Bakanlıkların yetkilileri bugün bir araya gelerek, daha önce ayrıntıları üzerinde müzakere edilen taslağa son şeklini verecekler.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE SONRASI DUYURACAK

Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarınca hazırlanan çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği ilk kabine toplantısında sunulacak. Dar gelirli vatandaşları ilgilendiren düzenlemenin detaylarının, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı
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