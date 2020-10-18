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İki çocuk annesi Selda Karaduman iki inekle başladı, şimdi taleplere yetişemiyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.10.2020 11:28 | Son Güncelleme

Eskişehir'de yaşayan Selda Karaduman, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yaparken işini bırakıp 2012'de eşi ve iki çocuğu ile yerleştiği Sivrihisar ilçesinde iki inek satın alarak başladığı süt ve süt ürünleri satışında taleplere yetişmek için büyükbaş hayvan sayısını artırdı.

İki çocuk annesi Selda Karaduman iki inekle başladı, şimdi taleplere yetişemiyor

33 yaşındaki Karaduman, ailesiyle tükettikleri sütün kendilerine fazla gelmesiyle satışa başladı. Elde ettiği gelirle inek sayısını 6'ya çıkartan genç kadın, süt ürünleri de yapmaya başladı.

Sivrihisar Belediyesinin "Yerel Ürün ve Kadın Üretici Destekleme Projesi" sayesinde ilçede süt evi açan Karaduman, vatandaşların süt, yoğurt, tereyağı, kaymak, süt reçeli, yumurta gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

6 inek, 125 tavuk sahibi Karaduman, talepleri karşılamak için "gece gündüz" demeden siparişleri evlere de ulaştırıyor.

'SÜT PARASIYLA İNEK SATIN ALIYORUM'

Karaduman, AA muhabirine, ilçeye geldiklerinde ahırı ve samanlığı olan bir ev satın aldıklarını ifade ederek, şunları belirtti:

"İlçede büyükbaş hayvancılık yapan tek kadınım. Daha önce hayvancılıkla ilgili bilgiye sahip değildim. Zamanla öğrendim. Elimde daha önce çok süt kaldı. Peynir ya da tereyağ yapmayı bilmiyordum. Birkaç kez peynir denemesinde bulundum. Olmadı, atmak zorunda kaldım. Yavaş yavaş öğrendim. Bu kez de yetiştirememeye başladım. Süt paralarıyla inek satın alıyorum. 'Sabah akşam' demeden süt dağıtımı yapıyorum. Sipariş üzerine evlere de süt götürüyorum."

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Karaduman, daha önce ineklerinin olacağı ve onları sağıp sütlerini satacağının aklının ucundan bile geçmediğini belirterek, "Yakınlarım bu işlerle uğraştığımı görünce çok şaşırıyor. Gönül isteyince her şey oluyor." dedi.

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Sivrihisar Belediyesinin teşvikiyle ilçede süt evi açtığını anlatan Karaduman, şunları kaydetti:

"Bana iş yerimi açmamda destek olan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye teşekkür ediyorum. Aklımdan hiçbir zaman girişimci olmak geçmiyordu. İşlerimiz çok iyi. Burada süt, peynir, yoğurt, tereyağ, ağız, kaymak, yumurta gibi ürünler satıyorum. Kadınların ayakları üzerinde durması gerekiyor. Çalışmalarını istiyorum. Çocuklarının geleceği için hayatta çaba sarfetmeliler."

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Karaduman, ineklerinin bakımı, yemlemesi gibi konularda eşinin kendisine destek olduğunu sözlerine ekledi.

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(AA)

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