FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İki yeni banka kuruluyor! BDDK'dan Aytemiz Yatırım ve Halk Katılım Bankası'na izin çıktı

İki yeni banka için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) izin çıktı. 4 Haziran bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Aytemiz Yatırım Bankası’na faaliyet izni verirken, Halk Bankası ortaklığındaki Halk Katılım Bankası’nın kuruluşunu da onayladı.

İki yeni banka kuruluyor! BDDK'dan Aytemiz Yatırım ve Halk Katılım Bankası'na izin çıktı
Devrim Karadağ

Resmi Gazete'de yayımlandı iki yeni banka geliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Aytemiz Yatırım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine karar verdi.

GHDH

Ayrıca, BDDK’nın 30 Mayıs 2025 tarihli toplantısında, 11,5 milyar TL sermayeli “Halk Katılım Bankası A.Ş.”nin kuruluşuna izin verildi.

Kurucu ortakları arasında T. Halk Bankası A.Ş., Halk Finansal Kiralama A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Yapı Projeleri Geliştirme A.Ş. ve Halk Elektrik Üretim A.Ş.’nin bulunduğu banka, katılım bankası olarak faaliyet gösterecek.

GHDH

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Söz konusu kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahşişte yeni düzenleme! Bir meslek grubunu sevindiren gelişmeBahşişte yeni düzenleme! Bir meslek grubunu sevindiren gelişme
'Refah payı artışı' vurgusu! En düşük emekli maaşı için rakam geldi'Refah payı artışı' vurgusu! En düşük emekli maaşı için rakam geldi

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu banka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dorukhan'ın ölümündeki sır perdesi 7 yıl sonra aralandı!

Dorukhan'ın ölümündeki sır perdesi 7 yıl sonra aralandı!

TBMM'de kabul edildi! 19 bin 800 mahkuma tahliye yolu açıldı

TBMM'de kabul edildi! 19 bin 800 mahkuma tahliye yolu açıldı

'Refah payı artışı' vurgusu! En düşük emekli maaşı için rakam geldi

'Refah payı artışı' vurgusu! En düşük emekli maaşı için rakam geldi

Asgari ücret için 'bayram sonrası'nı işaret etti!

Asgari ücret için 'bayram sonrası'nı işaret etti!

BDDK'dan izin çıktı! İki yeni banka geliyor

BDDK'dan izin çıktı! İki yeni banka geliyor

Türkiye'de otomobil sektörü için resmen yeni dönem!

Türkiye'de otomobil sektörü için resmen yeni dönem!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.