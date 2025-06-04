İki yeni banka kuruluyor! BDDK'dan Aytemiz Yatırım ve Halk Katılım Bankası'na izin çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı iki yeni banka geliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Aytemiz Yatırım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine karar verdi.

Ayrıca, BDDK’nın 30 Mayıs 2025 tarihli toplantısında, 11,5 milyar TL sermayeli “Halk Katılım Bankası A.Ş.”nin kuruluşuna izin verildi.

Kurucu ortakları arasında T. Halk Bankası A.Ş., Halk Finansal Kiralama A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Yapı Projeleri Geliştirme A.Ş. ve Halk Elektrik Üretim A.Ş.’nin bulunduğu banka, katılım bankası olarak faaliyet gösterecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Söz konusu kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.