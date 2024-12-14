FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İki yılın arasında yüzde 30 zam farkı var! Dilekçeler sıra olmuştu... Emekliler için beklenen düzenleme gelecek mi? Vedat Işıkhan açıkladı

İki yılın arasında yüzde 30 zam farkı var! Dilekçeler sıra olmuştu... Emekliler için beklenen düzenleme gelecek mi? Vedat Işıkhan açıkladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.12.2024 07:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yüzde 30 daha fazla maaş alacak olması emekli olmak isteyenleri harekete geçirdi. Emekli olmak için 2025 yılını bekleyenler ise iki yıl arasında oluşan farkın değişip değişmeyeceğini merak ediyor. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

İki yılın arasında yüzde 30 zam farkı var! Dilekçeler sıra olmuştu... Emekliler için beklenen düzenleme gelecek mi? Vedat Işıkhan açıkladı

Ne zaman emekli olunmalı? Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar için uzmanlar her fırsata 2024 yılında emeklilik dilekçesinin verilmesinin daha avantajlı olduğunu söyledi. 2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yüzde 30 oranında daha fazla maaş alacak olması emekli olmak isteyenlerin dilekçe verme tarihlerini öne çekti.

Emekli olmak için kararsız kalanlar ise 2025 yılını bekleyip beklememe konusunda cevap arıyor. Türkiye Gazetesi'nin özel haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iki yıl arasındaki aylık tutar farkının kapanıp kapanmayacağına dair merak edilen soruyu yanıtladı.

emeklipara1-1704202159-1-1720334054

Bakan Işıkhan, enflasyon ortamında aylık artışının TÜFE üzerinde verilmesinin aylık katsayısı ile aylık artış arasında bağı kopardığını belirtti. Bu durumun yıla göre emekli aylıklarında ciddi oranda fark oluşturabildiğini de söyledi.

Bakan Işıkhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Emekli aylıkları, 2024 yılının ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında artırıldı. 2024 yılı aylık artışı toplam yüzde 86,16 olarak gerçekleşti. 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında emeklilik başvurusu yapan herkes bu zamlardan yararlanacak. 2025 yılında ise; geçmiş yıl primleri, 2024 yılı TÜFE oranının yüzde 45’i ve gelişme hızının da yüzde 6 olacağını varsaydığımızda, 2024 yılına ilişkin güncelleme katsayısı yüzde 46,8 olacak. Primler, bu oranla güncellenece ve 2024 yılı aylık artışı ile güncelleme katsayısı arasında yaklaşık 40 puan fark oluşacaktır. Bu durum bu yıl emekli olmayıp seneye bırakan SSK ve Bağ-Kur’luların emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 30 farka neden olacak”

vedat

EYT TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Erken Yaşta Emeklilik'in ise hazine yükü sık sık dile getiriliyor. Buna göre, parti istişare toplantılarında bazı milletvekilleri ve MKYK üyeleri EYT’nin ilk başlarda 150 milyar lira maliyeti olacağından bahsedildiğini, şimdi ise sadece 2024 yılında 592,6 milyarlık maliyeti olduğunun dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
emekli zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Esad için çılgın plan: Kader ağları Rusya'da örülüyor

Esad için çılgın plan: Kader ağları Rusya'da örülüyor

1 Ocak sabahı ülke genelinde zorunlu olacak! Gayrimenkulde yeni dönem

1 Ocak sabahı ülke genelinde zorunlu olacak! Gayrimenkulde yeni dönem

Seren Serengil gece yarısı peş peşe yayınladı! 'Korumaları beni öldürmeye çalıştı!'

Seren Serengil gece yarısı peş peşe yayınladı! 'Korumaları beni öldürmeye çalıştı!'

Kart komisyonları esnafı yeni arayışlara itti!

Kart komisyonları esnafı yeni arayışlara itti!

Suriyeliler gitti iş yerleri boş kaldı...

Suriyeliler gitti iş yerleri boş kaldı...

Mevduat faizlerinde güncelleme!

Mevduat faizlerinde güncelleme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.