İki yılın arasında yüzde 30 zam farkı var! Dilekçeler sıra olmuştu... Emekliler için beklenen düzenleme gelecek mi? Vedat Işıkhan açıkladı

Ne zaman emekli olunmalı? Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar için uzmanlar her fırsata 2024 yılında emeklilik dilekçesinin verilmesinin daha avantajlı olduğunu söyledi. 2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yüzde 30 oranında daha fazla maaş alacak olması emekli olmak isteyenlerin dilekçe verme tarihlerini öne çekti.

Emekli olmak için kararsız kalanlar ise 2025 yılını bekleyip beklememe konusunda cevap arıyor. Türkiye Gazetesi'nin özel haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iki yıl arasındaki aylık tutar farkının kapanıp kapanmayacağına dair merak edilen soruyu yanıtladı.

Bakan Işıkhan, enflasyon ortamında aylık artışının TÜFE üzerinde verilmesinin aylık katsayısı ile aylık artış arasında bağı kopardığını belirtti. Bu durumun yıla göre emekli aylıklarında ciddi oranda fark oluşturabildiğini de söyledi.

Bakan Işıkhan, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Emekli aylıkları, 2024 yılının ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında artırıldı. 2024 yılı aylık artışı toplam yüzde 86,16 olarak gerçekleşti. 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında emeklilik başvurusu yapan herkes bu zamlardan yararlanacak. 2025 yılında ise; geçmiş yıl primleri, 2024 yılı TÜFE oranının yüzde 45’i ve gelişme hızının da yüzde 6 olacağını varsaydığımızda, 2024 yılına ilişkin güncelleme katsayısı yüzde 46,8 olacak. Primler, bu oranla güncellenece ve 2024 yılı aylık artışı ile güncelleme katsayısı arasında yaklaşık 40 puan fark oluşacaktır. Bu durum bu yıl emekli olmayıp seneye bırakan SSK ve Bağ-Kur’luların emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 30 farka neden olacak”

EYT TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Erken Yaşta Emeklilik'in ise hazine yükü sık sık dile getiriliyor. Buna göre, parti istişare toplantılarında bazı milletvekilleri ve MKYK üyeleri EYT’nin ilk başlarda 150 milyar lira maliyeti olacağından bahsedildiğini, şimdi ise sadece 2024 yılında 592,6 milyarlık maliyeti olduğunun dile getirdi.