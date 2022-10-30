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İkinci bir kiraya dönüştü! Durum AVM'lerde daha kötü: Tam 2 katı

30.10.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada artan enerji maliyetleri ve döviz kurunda yaşanan artış sonrası esnaf, yüksek elektrik faturalarından şikayetçi. Esnaf, kira kadar elektrik faturaları ödediklerini belirtirken cadde dükkanlarındaki enerji tüketim bedeli, AVM'lerde 2 katına çıkıyor. Birçok dükkan kepenk kapatırken esnaf kara kara ne yapacağını düşünüyor.

İkinci bir kiraya dönüştü! Durum AVM'lerde daha kötü: Tam 2 katı

Türkiye'de son bir yılda gelen elektrik faturaları esnafı kara kara düşündürüyor. Dünyadaki gelişmeler ve artan kur ile birlikte esnaf, kira kadar elektrik faturası ödüyor. Birleşmiş Markalar Derneği, "Mağazalardaki elektrik faturaları ikinci bir kiraya dönüşmüş durumda. Cadde mağazalarında tükettiğimiz enerji miktarının bedeli, AVM'lerde iki katı olarak karşımıza çıkıyor. Cadde ve AVM mağazaları arasında yüzde 60 ve 70'lik farklar oluşmaya başladı." dedi.

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"ELEKTRİK VE KİRAYA ÇALIŞIYORUZ"

Enerji maliyetlerinin altında ezilen esnaf ya tasarruf etmeye çalışıyor ya da kepenk kapatıyor. Esnaf tasarruf etse bile her geçen ay yüklü elektrik faturaları ödüyorlar.

Bir esnaf, "Elektrik faturası bu ay bize 6 bin 800 TL geldi. Dükkana 10 bin TL kira ödüyoruz. 7 bin liraya yakın elektrik faturası geldi. Elektrik ve kiraya çalışıyoruz" dedi.

Yüklü elektrik faturalarına dur diyebilirsiniz! Düşürmek için... Yüklü elektrik faturalarına dur diyebilirsiniz! Düşürmek için...

Bir başka esnaf ise aylık 40 bin TL'lik enerji maliyetleri olduğunu ifade ederek enerji maliyetlerinin şu an kiraların çok üzerinde olduğunu söyledi.

"AVM'LERDE İKİ KATINA ÇIKIYOR"

Birleşmiş Markalar Denerği, "Mağazalardaki elektrik faturaları ikinci bir kiraya dönüşmüş durumda. Cadde mağazalarında tükettiğimiz enerji miktarının bedeli, AVM'lerde iki katı olarak karşımıza çıkıyor. Cadde ve AVM mağazaları arasında yüzde 60 ve 70'lik farklar oluşmaya başladı." dedi.

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE İŞSİZ KALDI

Fox TV'nin haberine göre Artan enerji maliyetleri istihdamı da olumsuz etkiledi. Mustafa Şeker isimli bir vatandaş, 27 arkadaşıyla birlikte işsiz kaldı. Çünkü çalıştıkları firma, yüksek enerji maliyetlerinden dolayı fabrikayı kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
AVM Elektrik faturası

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