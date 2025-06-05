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İkinci defa yapılırsa ehliyet iptali! Bakan Yerlikaya tek tek açıkladı, 'Devamlı eğitim tazelenecek' Tarih vererek canlı yayında konuştu...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bayram denetimlerinden, trafik cezalarına kadar değerlendirmelerde bulunan Bakan Yerlikaya, motokuryeler için özel bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya e-ticaret sektörü için çok önemli olan motokuryeler için yeni düzenlemenin geleceğini ifade etti.

İkinci defa yapılırsa ehliyet iptali! Bakan Yerlikaya tek tek açıkladı, 'Devamlı eğitim tazelenecek' Tarih vererek canlı yayında konuştu...
Ezgi Sivritepe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HaberTürk'te bayram denetimlerinden alınan tedbirlere kadar önemli açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, 30 Mayıs ile 11 Haziran tarihleri arasında 17 bin 645 ekip 33 bin 943 personelin görev yaptığını ifade etti ve, "68 bin 829 polis ve jandarmamız görevlendirildi" şeklinde konuştu.

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DENETİMER YÜZDE 50 ARTIRILDI

Denetimlerin yüzde 50 oranında artırıldığını kaydeden Yerlikaya, cezai işlemlerin 10 milyon lira arttığını belirtti ve, "Şu anda 184 maddelik Trafik Kanunu var. Ortada önleyicilik sebebi varsa güçlü bir caydırıcılığı olmadığındandır" dedi.

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30 GÜN EHLİYET CEZASI

Cep telefonu ve kırmızı ışık ihlalleri hakkında detay veren Bakan Yerlikaya, "Cep telefonuna 30 gün ehliyet cezası gelecek. Kırmızı ışık ihlali 2 bin 167 lira mevcutta. Birincisinde 5 bin lira, ikincisi 10 bin lira üçüncüsünde 15 bin lira. 1 yılda altıncı defa kırmızıya yakalandığında ehliyet iptal edip doktora gönderilecek" sözlerini sarf etti.
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MOTOKURYELER İÇİN YENİ DÜZENLEME

Motokurye düzenlemesi ile ilgili detayları da paylaşan Yerlikaya, kask, eldiven ve ekipman elbisesi ve boyunluk olacak dedi ve, "Bu işin eğitimini alacaksın ve devamlı eğitimini tazeleyeceksin. E-ticaretin olmazsa olması motokurye oldu. Bununla ilgili ciddi problemler geldi. Şimdi 2 ay içerisinde onlar kayda girecek. Önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak. Denetime o zaman başlayacağız. 2019'da 866 vefat 2024'de 1484 vefat var motosiklet kullanımından dolayı. Motosiklet denetimini yüzde 114, ceza sistemini yüzde 101 artırdık. 1584 ölüm. Burada en önemli husus kask takmak" sözlerini kullandı.

Cezaş işlemler hakkında da detay veren Bakan Yerlikaya, şu cümleleri kurdu:

"Motosiklet kural ihlalleriyle ilgili kask kullanmama cezası 993 liraydı. Şimdi kask birincisi 2500, ikincisinde 50 bin, üçüncü ve fazlasında 10 bin lira olacak. 15 yaşını doldurmamış çocuğa ceza yazamıyoruz. Onu artçı yapana 5 bin lira yazıyoruz. Karayollarında akrobatik hareket yapanlara 46 bin lira ceza. 2 yıl ehliyet men. 60 gün trafikten men. İkinci defa yaparsanız ehliyetiniz iptal olur"

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1 EYLÜL'E KADAR GÜNCELLENECEK

Meclis'e düzenlemenin Bayramdan sonra geleceğini ifade eden Yerlikaya, "Her bir maddeyi sayın milletvekilleri tartışacaklar. 1 Eylül'e kadar bunların hepsi güncellenecek. Biz Kapıkule'nin dışına çıktığımızda orada gördüklerimizi menkıbe gibi alıyoruz. Can kaybı ve yaralanma olmasın istiyoruz" dedi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya trafik cezası Motokurye
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