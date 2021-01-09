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İkinci el araba fiyatları düştü mü, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı? İkinci el araç piyasasında son durum ne?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2021 11:07 | Son Güncelleme

Araç almak isteyenler ikinci el araba fiyatları düştü mü merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde MASFED Başkanı Erkoç, ikinci el araç piyasasında son durum ile ilgili açıklama yaptı. Piyasa durgunluğunu korurken ağır hasarlı araçlara rağbet arttı. Galericiler, fiyatların düştüğünü ve alma zamanı olduğunu belirtti. İkinci el araç fiyatları düşüyor mu? İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı?

İkinci el araba fiyatları düştü mü, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı? İkinci el araç piyasasında son durum ne?

İkinci el araba satın almak isteyen vatandaşlar, yüksek fiyatlar nedeniyle araba almak için doğru zaman mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Vatandaşlar sık sık ikinci el araç fiyatları düşer mi sorusunun cevabını araştırıyor. İkinci el araç pazarında satışlar, 2020'de 2 milyonu aşarken fiyatlarda ortalama yüzde 52,6 artış oldu. Geçtiğimiz günlerde Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, koronavirüs salgını etkisiyle sene boyunca artan ikinci el araç fiyatlarında son dönemlerde yüzde 3-10 düşüş görüldüğünü belirtti. Erkoç, “Şu an ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamandayız.” ifadelerini kullandı. Galericiler, fiyatların düştüğünü ve alma zamanı olduğunu belirtti. Peki, ikinci el araba fiyatları ne olacak? Bundan sonra ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte detaylar...

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2020 YILINDA İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, 2020 yılında 2 milyonu aşarken, ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 52,6 artış oldu. AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, 2019'da 1 milyon 771 bin 257 adetlik satış yapılan ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında, geçen yıl 2 milyon 53 bin 55 adetlik satış gerçekleşti. Dolayısıyla satışlarda 2019'a göre yüzde 16 artış kaydedildi.

Geçen yıl ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2019'a göre yüzde 58 artarak 3 milyon 370 bin 369 adet oldu. İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 61'i satıldı. 2019 yılında ise 2 milyon 138 bin 852 araç ilana çıkmıştı.

Pandeminin de etkisi ile 2020 yılında hem sıfır hem de ikinci el otomotiv pazarında araç bulunurluğu düşük seviyelere inmişti. Bu yüzden 2020'nin son aylarında görülen durgunluk haricinde yıl boyunca araç fiyatları artış göstermişti. 2020 yılı geneline bakıldığı zaman, çevrim içi otomotiv pazarında ikinci el araç fiyatlarında ortalamada yüzde 52,6 artış gözlendi. Söz konusu artış oranına göre, Aralık 2019'da 50 bin TL'ye alınabilen bir aracın fiyatı, 2020 yılının aynı döneminde yaklaşık 76 bin 300 TL'ye yükselmiş oldu.

İkinci el otomobil fiyatlarında son durum! Fiyatlar düştü, araç almak için en uygun zamanİkinci el otomobil fiyatlarında son durum! Fiyatlar düştü, araç almak için en uygun zaman

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM

DHA'nın haberine göre pandemi nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretime ara vermesi, Türkiye'de sıfır araç pazarına ek olarak ikinci el otomobil piyasasına da etki etti. Artan talep ile kimi ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı görüldü. Fakat sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü. İkinci el piyasasında fiyatlar düştü. Galericiler de araba almanın tam zamanı olduğunu belirtti.

2020 yılının son günlerinde DHA'ya konuşan, ikinci el araç alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu, "İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 bin TL'ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum" dedi. İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol (32 "Pandemi falan derken sıfır araç piyasası oldukça daralmıştı. Taleplerden dolayı fiyatlar sürekli ikinci elde yukarıya çıkmıştı. Sıfır araçlar ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu dönemde sıfır araç satışlarımız oldukça arttı. Piyasa suni bir şekilde yükselmişti. Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor" şeklinde konuştu.

İkinci el satın almak isteyen Nizamettin Gören ise "Şu an fiyatlar daha uygun. Pandemi bitince fiyatların artacağını düşünüyorum. Onun için fiyatlar atmadan otomobil almaya geldim" dedi. İsmail Koç ise "Fiyatlara baktık. Sıfır aracın gelmesiyle piyasada fiyatlar düşmüş. Fakat istediğim aracı bulamadım. Daha önce araç satmıştım. Birkaç ay önce fiyatlar nedeniyle alamamıştım. Bakınıyorum" şeklinde konuştu. Erkan Yılmaz da "Fiyatlar düşünce otomobil bakmaya geldim. 170 bine kadar bütçem var. İkinci aracım olacak. Bunu eşime almak istiyorum. Pandemi nedeniyle toplu taşıma araçları kullanmasını istemiyorum" dedi.

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İKİNCİ EL ARABA PİYASASI NE DURUMDA?

Bir süredir yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşlar arasında ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak 21 Aralık'ta AA muhabirine önemli açıklamalar yapan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, bu seneye ilişkin pazara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Erkoç, senenin 10 ayında 5 milyon 671 bin 444’i otomobil, 1 milyon 434 bin 484’ü hafif ticari olmak üzere toplam 7 milyondan fazla aracın el değiştirdiğini belirtti.

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen ikinci el pazarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 18,9 artış yaşandığını dile getiren Erkoç, pazarın bu seneyi 8,7 milyon adet ile kapatmasını beklediklerini aktardı. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araç fiyatları düştü mü?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Erkoç, salgın nedeniyle sıfır araç temininde yaşanan sorunların sene boyunca fiyatların artmasına neden olduğunu fakat kasım ayı itibarıyla fiyatlarda bir düşüş yaşandığını söyledi. Senenin son dönemine girilen bugünlerde fiyatların gevşemeye başladığını belirtti.

Diğer yandan araba alma hayalini biraz daha ertelemeyi düşünen vatandaşlar tarafından araba almak için doğru zaman olup olmadığı sorgulanıyor ve bundan sonra ikinci el araç fiyatları ne olur sorusunun yanıtı araştırılıyor.

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ŞİMDİ ARABA ALINIR MI?

Konuyla ilgili olarak Erkoç, koronavirüs salgını etkisi ile üretim ve tedarikte yaşanabilecek belirsizlikler dolayısıyla fiyatlarda da değişkenliklerin görülebileceğini anlattı. Bu nedenle Erkoç, şu anda ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zaman olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞÜYOR MU?

Fiyatlarda düşüş yaşandığını ifade eden Erkoç, oranla ilgili olarak da rakam verdi. Sene sonu itibarıyla sıfır araçlarda arz talep dengesinin sağlanmasının ve bayiler tarafından yapılan yeni yıl kampanyalarının ikinci el fiyatlarının geri gelmesini sağladığını söyledi. Erkoç, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomide yaşanan sıkıntılara rağmen sektörün sene boyunca gelişme kaydettiğini belirtti. Aynı zamanda Erkoç, durumun fiyatlarda spekülatif artışları beraberinde getirdiğini hatırlatarak şu an fiyatlarda yüzde 3-10 oranında bir düşüşün yaşandığını aktardı.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Erkoç, gelecek dönemde de aşılama çalışmaları ve vakaların düşmesi ile beraber talebin artacağını düşündüklerini söyledi. Bu noktada araba satın alma planlarını ertelemeyi düşünenler ileride fiyatların daha fazla yükselip yükselmeyeceğini de merak ediyor. Erkoç, talepte yükseliş yaşanması ihtimalinin geçtiğimiz yaz boyu gerçekleşen fiyat artışını da beraberinde getirebileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Bunun yanı sıra 2021 yılında pandeminin devamıyla ilişkili olarak otomotiv firmalarında olası bir üretim kısıtlamasının yaşanması halinde fiyatların artış gösterebileceğine dikkat çekti. Bütün bunların ışığında Erkoç, şu anda araç almak isteyenler için uygun bir dönem olduğunu belirtti.

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