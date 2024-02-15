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İkinci el araba satanlar dikkat! Düşüş durdu, yükseliş mi başlayacak? Galericiler stoklarını artırıyor: Merakla beklenen rapor yayınlandı!

15.02.2024 17:11 | Son Güncelleme:
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Uzun bir süre yatırım aracı olarak değerlendirilen ikinci el otomobil piyasasındaki fiyat düşüşleri durma noktasına geldi. Merakla beklenen '2. El Oto Raporu' yayınlandı. Galericiler stoklarındaki araç sayılarını artırmaya başladı. Peki ikinci el araç piyasası tekrardan yükselişe geçecek mi?

İkinci el araba satanlar dikkat! Düşüş durdu, yükseliş mi başlayacak? Galericiler stoklarını artırıyor: Merakla beklenen rapor yayınlandı!

Quick Finans'ın SmartIQ iş birliğiyle gerçekleştirdiği '2. El Oto Raporu' Ocak ayına ait verilerle birlikte yayınlandı. Raporda güncel piyasa verileri ve sektöre dair trendler paylaşıldı. Mevduat faizi getirilerinin, enflasyon ve TCMB politika faizi seviyelerinin altında seyretmesi sebebiyle ikinci el oto sektöründe yeniden bir artış bekleniyor.

Rapora göre, 2. el araç piyasasında fiyat düşüşü durma noktasına geldi. 2023'ün son çeyreğinde 2. el araç fiyatlarında yaşanan gerilemenin 2024 yılına giriş ile birlikte durduğu ve fiyatların bir önceki aya göre paralel olduğu görüldü. Diğer taraftan, bireysel satıcılar fiyat düşürmeye devam ederken, kurumsal satıcılarda ise fiyat artışları gözlemlendi. Tüm bu gelişmelere paralel olarak satışta kalma süreleri uzamaya devam ediyor.

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KIZILDENİZ YOLUNUN KAPANMASI EN BÜYÜK SORU İŞARETİ

Pandemi ile birlikte 2023 yılının başlarında da etkili olan 0 kilometre araç tedarik sorunlarının, Kızıldeniz’in kapanması nedeniyle önümüzdeki günlerde tekrar yaşanabileceği endişesi sektörde dile getirilmeye başlandı. Bu tedirginliğin gerçeğe dönüşmesi durumunda, 0 kilometre araç bulunurluğunda yaşanacak sorunların etkisi ile tekrar 2. el otonun talep göreceği ve yatırım amaçlı alım taleplerinin yükseltebileceği de tartışılıyor.

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GALERİCİLER ARAÇ STOKLARINI ARTIRMAYA BAŞLADI

Sektörün etkin 2. el otomobil satış firmalarının yöneticilerinin verdiği bilgiye göre, Aralık ayında dip seviyeleri gören 2. el otomobil fiyatları, 0 kilometre araç fiyatlarındaki artışın yakında 2. ele de yansıyacağı beklentileri ile düşüşü geride bıraktı. 2. el otomobil bayilerinin araç stoklarını alımlarla destekledikleri görülürken, önümüzdeki günlerde piyasanın açılacağı öngörülüyor.

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TÜZEL VE ŞAHIS FİRMALARI ALIM YAPIYOR

Son dönemde araç fiyatlarının ve takasa gelen araç adedinin yükselişini öne çıkaran sektör yetkilileri, kredi regülasyonlarındaki miktarsal kısıtlamaların etkisiyle bireysel müşteriden ziyade tüzel müşterilerin ve şahıs firmalarının kredi taleplerinin artığını ve alımlarına hız verdiklerini ekledi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Otomobil ikinci el araba
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