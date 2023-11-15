FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İkinci el arabada yeni dönem! Satamayınca kiralamaya başladılar: ‘4 ay önce aldığı aracı bugün cüzi miktarla satacağına…’

İkinci el arabada yeni dönem! Satamayınca kiralamaya başladılar: ‘4 ay önce aldığı aracı bugün cüzi miktarla satacağına…’

15.11.2023 15:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el araba fiyatlarında düşüş yaşanmasına rağmen ilanlar aracını satamayanlarla doldu taştı. Vatandaş yapılan kampanyalar nedeniyle sıfır otomobillere yönelirken, galericiler ellerinde kalan araçlar için çözüm yolu aramaya başladı. Buna göre araçları satamayan galericiler filo veya rent a car şirketleriyle anlaşarak kiralık olarak kullanmaya başladı.

İkinci el arabada yeni dönem! Satamayınca kiralamaya başladılar: ‘4 ay önce aldığı aracı bugün cüzi miktarla satacağına…’

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı tedbirler ve bayilerde yaşanan araç bolluğu, ikinci el fırsatçılarına ‘dur’ dedi. Bir dönem yatırım aracına dönüşen ve fahiş fiyatlarla alıcı bulan ikinci el otomobil piyasasında yaşanan durgunluk günden güne arttı.

KİRALAMA DÖNEMİ BAŞLADI

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, stokta bekletilen araçlar bir bir piyasaya sürüldü. Son 2 aydır ikinci el otomobil ilanlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 artış yaşandı. Bekleyen alım talebi, sıfır araçlara kaydı. Hâl böyle olunca ilk etapta yatırım amacıyla alım yapan tüketiciler ve ardından galericiler fiyat kırmaya başladı. Bu kez de finansman problemi patladı. Bankalar kredi musluklarını kapattı. İkinci el otomobil alacaklar kredi bulamayınca satışlardaki hız bir anda kesildi. Bazı otomobil ticareti yapanlar ise ellerindeki araçları kiraya vermeye başladı. Filo veya rent a car şirketleriyle anlaşan ya da bireysel kiralama yapanlar, araçları kiralığa çevirdi.

OTOMOBİL TRAFİK (36)

“BANKALAR MUSLUĞU KAPATTI”

İstanbul Bağcılar’da galericilik yapan Serkan Biçer, “İkinci el otomobil satışlarında durgunluk var. Piyasadaki fırsatçılar çekilmeye başladı. Şimdi satışlar düşünce fiyatlardaki yükseliş de durdu. Ellerindeki araçları çıkarmaya başladılar. Bu da piyasadaki köpük fiyatları eritmeye başladı” dedi.

Araç satamayanların kiralama yöntemine başvurduğunu söyleyen Biçer “Zaten tüketici kredi bulamadığı için ikinci el alamıyor. Çok acil ihtiyacı olanlar kiralıyor. Esnaf da bunu ticarete çeviriyor. Kiralamaya talep var. 4 ay önce aldığı aracı bugün cüzi miktarla satacağına kiralığa çıkarıyor. Bireysel kiralamalar da arttı” diye konuştu.

OTOMOBİL TRAFİK (34)

“SEÇİM SONRASI FİYATLAR ARTAR”

Sektör temsilcileri, durgunluğun seçim sonrası biteceğini kaydederek “Şu an baskılanan bir döviz kuru var. Seçim sonrası dövizin yükseleceği tahmin ediliyor. Bu da sıfır otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Bayilerin kampanyaları da tüm hızıyla sürüyor. Ellerindeki 2023 model araçları çıkarıp hedef tutturma peşindeler. Kısacası sıfır araçlar, 2024’te pahalı hâle gelecek. Doğal olarak ikinci el otomobile ilginin artacağını tahmin ediyoruz. Sıfır araca olan ilginin devam etmesi için ÖTV düzenlemesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.


Canlı Borsa Yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelir İdaresi Başkanlığı harekete geçti: Onlar da KDV’ye dahil olacakGelir İdaresi Başkanlığı harekete geçti: Onlar da KDV’ye dahil olacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklamasıBakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Geldiği gibi gitti! Bu gece zam geliyorGeldiği gibi gitti! Bu gece zam geliyor
Anahtar Kelimeler:
ikinci el otomobil
En Çok Okunan Haberler
Gelir İdaresi Başkanlığı harekete geçti: Onlar da KDV’ye dahil olacak

Gelir İdaresi Başkanlığı harekete geçti: Onlar da KDV’ye dahil olacak

İkinci el arabada yeni dönem! Satamayınca kiralamaya başladılar

İkinci el arabada yeni dönem! Satamayınca kiralamaya başladılar

Gözleri bağlanıp kıyafetleri çıkarıldı, bilinmeyen yere götürüldüler

Gözleri bağlanıp kıyafetleri çıkarıldı, bilinmeyen yere götürüldüler

Esenyurt'ta ilginç anlar! İki kez polis bastı, eşyalar camdan aşağıya atıldı

Esenyurt'ta ilginç anlar! İki kez polis bastı, eşyalar camdan aşağıya atıldı

Geldiği gibi gitti! Bu gece zam geliyor

Geldiği gibi gitti! Bu gece zam geliyor

Emekli çiftçi, 5 bin lira ikramiye için üretimden vazgeçiyor!

Emekli çiftçi, 5 bin lira ikramiye için üretimden vazgeçiyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.