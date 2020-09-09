FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İkinci el araç alacaklara önemli uyarı! Kilometreyi mile çevirip dolandırarak araç satıyorlar

İkinci el araç alacaklara önemli uyarı! Kilometreyi mile çevirip dolandırarak araç satıyorlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.09.2020 13:51 | Son Güncelleme

İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık, kilometre ibaresi mile çevrilerek dolandırıcılık yapılarak araçlar satılıyor. Son zamanlarda ikinci el araç satışları patladı. 50 TL karşılığında kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ederken son zamanlarda kilometre ibaresi mile çevrilmiş araçlarda piyasaya sürdürüldü. Kilometre dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulunan oto ekspertizleri, kilometre ibaresi mile çevrilmiş araçlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

İkinci el araç alacaklara önemli uyarı! Kilometreyi mile çevirip dolandırarak araç satıyorlar

İkinci el araç alırken bazı vatandaşlar kilometre dolandırıcılığı nedeniyle mağduriyet yaşayamaya başladı. Dolandırıcılar satılan Asya ve Avrupa menşeli otomobilin hem kilometre cinsinden kat ettiği mesafeyi düşürerek hem de kilometre ibaresini mile çevirerek aracı ederinden fazla fiyatlara satabiliyor. Bir mil yaklaşık 1,6 kilometreye tekabül ederken 160 bin kilometrelik araç mile çevrilirken 100 bine düşürülerek bu sayede araçtaki mesafe göstergesinde çıkan sayı daha düşük göstererek satış yapılıyor.

50 TL VERİP 10 BİN TL KAR EDİYORLAR

Dolandırıcılığın hilelerinden bahseden oto ekspertiz ve makine mühendisi Atilla Doğru, 50 TL ile sanayide kilometre düşüren ve menü ayarlarında kilometreyi mile çeviren dolandırıcıların 10 bin TL kar ettiğini aktardı. Doğru, “Buda dolandırıcılığa giriyor, araç sahibi aracın kaç kilometre olduğunu bilir. Kilometreyi mile çevirmek bilinçli olarak yapılan bir işlemdir. Yani bunu ben bilmiyordum, haberim yoktu gibi şeyleri söyleyen satıcı doğru söylemiyordur. Çünkü onu menüden girip değiştirmeniz gerekiyor, yoksa fabrika çıkışı aracı size mil olarak verilmiyor ya da araç çalıştığı zaman mil olarak gezmiyorsunuz. Bilinçli olarak yapılan bu işlemde bir mil yaklaşık olarak 1.6 kilometreye denk geldiği için mile çevirdiğiniz zaman araç göstergede rakamsal olarak daha düşük gösterir. Örneğin bir mil 1.6 kilometre olduğu için 160 bin kilometredeki bir aracı düşünürsek mile çevirdiğimiz zaman ekrandaki rakamlar 100 bine düşmüş olarak görünür. Bundan dolayı mağdur olan insanlar var, sonrasında dava açanlarda oluyor. Sanayide kilometre düşüren yerler var, kilometreyi geri alıyorlar tabi bizim kendi iş yerimizde bununla ilgili bir cihaz aldık bu cihaz arabaya bağladığımız zaman toplam kat ettiği mesafeyi gösteriyor. Burada da birçok vaka yaşadık araç 200 binde gözüküyor cihazı bağladığımız zaman 270 binlerde çıkıyor. Satıcı aracını daha yüksek fiyata satabilmek için kilometresini düşürüyor. Ekspertiz yapılan yerlere dikkat edilmesi gerekiyor, özellikle kilometre sorgulaması yapmayan tek düze çalışan alt takım, kaporta, boya badana geçen yerlerde ekspertiz yapmasınlar. Araçlarını doğru düzgün yerlerde ekspertiz yaptırsınlar. Kişi 50 TL ile kilometre düşürmek için cihaz parası veriyor, 100 bin liralık bir araçta yaklaşık 10 bin lira fazlasına satıyor arabayı” dedi.

'KİLOMETRE DÜŞÜRÜNCE ARAÇ DAHA CAZİP GELİYOR'

Oto galerici Mesut Eren ikinci el araçta kilometre düşürünce aracın daha cazip hale geldiğini kaydederek, bu tür dolandırıcıların savcılığa şikayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Eren, “İkinci el araçta kilometre düşürünce araç daha cazip oluyor, daha az yıpranmış olarak görünüyor piyasada. Çok fazla kilometre yapan araçlar hırpalanmış araçlar diye tabir ediliyor ki gerçekten de öyle ama kilometreye çok aldanmamak lazım önemli olan arabanın yürüyen aksamıdır, şanzıman mekanik kısımlarıdır. Kilometresi düşürülmüş araçları kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hatta bunu tespit ettikleri zamanda gidip savcılıkta suç duyurusunda bulunmaları da tavsiye ediyorum, çünkü bu dolandırıcılığa giriyor” diye konuştu.

KAYNAK: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı Taksisinde unutulan çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
AVM'lerde yeni dönem! İşte yeni önlemler AVM'lerde yeni dönem! İşte yeni önlemler
Dolar fiyatlarının artması altında nasıl etki edecek?Dolar fiyatlarının artması altında nasıl etki edecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar
Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar
Araç sahipleri dikkat! Bir indirim daha geliyor
Araç sahipleri dikkat! Bir indirim daha geliyor
AVM'lerde yeni dönem! İşte yeni önlemler
AVM'lerde yeni dönem! İşte yeni önlemler
Kredi kartları için kritik karar! Mevduat ve altına göre kart limiti
Kredi kartları için kritik karar! Mevduat ve altına göre kart limiti
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer?
Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer?
Altın fiyatları zirvede! İşte ilk rakamlar
Altın fiyatları zirvede! İşte ilk rakamlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekliye kredi, faizsiz imkanlarla! Emekliye kredi müjdesi! SGK-SSK ve Bağ-kur emeklileri faizsiz ihtiyaç kredisi!
Emekliye faizsiz kredi müjdesi!
Çiftçiye 11 milyon lira destek paketi
Çiftçiye 11 milyon lira destek paketi
AVM'lerde Kovid-19'a karşı yeni dönem başlıyor
AVM'lerde yeni dönem! İşte yeni önlemler
Trump’ın serveti 600 milyon dolar azaldı
Trump’ın serveti 600 milyon dolar azaldı
Motorine 17 kuruş indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Bir indirim daha geliyor
Balık sezonu açıldı! Fiyatlardaki düşüş tatmin etmedi
Fiyatlardaki düşüş tatmin etmedi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.