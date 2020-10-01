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İkinci el araçlarda fiyatlar neden yükseliyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.10.2020 10:00 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da kurulan araba pazarında fiyatların yüksek olmasından hem alıcılar hem de satıcılar dert yandı. Satıcılar, 25 yaşındaki araçların 60 bin lira değer biçildiği pazarda, satışlarının durgun olduğunu ifade etti.

İkinci el araçların fiyatları yükselmeye devam ederken, araba pazarlarında ise müşteriler sadece fiyatları sormakla yetiniyor. Satışların durgun olduğu pazarda, daha çok düşük modelli araçlar ön plana çıkıyor. 25 yaşındaki araçlara 55-60 bin liraya kadar fiyat istendiği pazarda satıcılar sattıkları arabanın yerine yenisini alamadıkları ve her geçen gün fiyatların arttığını belirttiler.

'25 YAŞINDAKİ ARRACA 60 BİN LİRA DEĞER BİÇİLİYOR'

25 yaşında komple boyalı bir araç için pazarlık yapan bir araba alıcısı, 60 bin lira istenen arabaya 55 bin lira vererek aldı. Araba fiyatlarının yüksek olduğunu belirten araba alıcısı, “Araba fiyatları çok yüksek ve satış yok. Fiyatların yüksek olması nedeniyle piyasa durgun. Düzgün arabalar yok, gelende dökük arabalar var” diye konuştu.

'SATTIĞIN FİYATA TEKRAR ARAÇ ALAMIYORSUN'

Araba satıcısı Mehmet Kumartaş ise sattıkları aracın yerine yenisini alamadıklarını ve böyle giderse araba fiyatlarının daha da artacağını kaydetti. Kumartaş, “Üretimin olmaması ve sıfır araçların ÖTV’lerinin yüksek olması ikinci el araçlarında fiyatlarını yüksek hale getiriyor, oda alım satımı etkiliyor. Araba fiyatlarının yüksek olması satışlarımızı da etkiliyor. Araba fiyatları normal olsa satışlarımız güzel olacak. Sattığın fiyata tekrar araç alamıyorsun. 95 model aracı 50 bin liraya versem tekrar yerine alamıyorum. Sattığımız fiyata tekrar araç almak istesek alamıyoruz fiyatların yüksek olmasından dolayı. Fiyatların yüksek olmasından bizde memnun değiliz alım-satımcı olarak. Böyle giderse ikinci el araç fiyatları artar diye düşünüyoruz. Korona virüs araba satışlarımızı bir hayli etkiledi ve koronadan dolayı araç bulamıyoruz, araç sıkıntımız var. İkinci el şuanda sıfırdan değerli oldu” ifadelerini kullandı.

'PİYASAYI YÜKSELTEN ÜÇ TANE ANNESİNİN, ÜÇ TANE BABASININ, ÜÇ TANE DEDESİNİN ÜZERİNE ARABA ALIP SATAN KİŞİLER'

Vergi ödemeden yakınlarının üzerinden araba alıp satanların piyasayı yükselttiğini belirten başka bir galerici ise, “Sabah 08.00’dan bu yana bir tane araç satamadık. Diyorlar ki ikinci el araçları galericiler yükseltiyor. Biz vergimizi ödüyoruz, işimizi takip ediyoruz, adam akıllı iş yapmaya çalışıyoruz, orijinal araba almaya çalışıyoruz burada vatandaş bindiği dandik arabaya 30-40 bin lira para söylüyor kimse onu hesaba almıyor. Milletin kendi bindiği araba kıymetli, esnafın alıp-sattığı araba noksan yani. Şu piyasada araba satanların yüzde 60’ı vergiden kaçırıp üç tane annesinin, üç tane babasının, üç tane dedesinin üzerine araba alıp satan kişiler. Bu piyasayı biz yükseltmiyoruz ki onlar yükseltiyor” dedi.

KAYNAK:İHA

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
bu piyasayı uyduruk vergiler üretimsiz ülke yaratan hükümet
Bişey olmaz hükümet müdahale eder.
benim deden kalma hacı murat teker motor yok 100.000 bin olur
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