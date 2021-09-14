FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İkinci el eşyacı ve spotçular öğrencileri bekliyor

İkinci el eşyacı ve spotçular öğrencileri bekliyor

14.09.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

50 binden fazla üniversite öğrencisinin bulunduğu Kütahya’da, ikinci el ve spot eşya satan esnaflar, iş yerlerine malzemeleri doldurarak öğrencileri beklemeye başladı. Kütahya’nın Balıklı Mahallesi’nde ikinci el eşya satan esnaf ve spotçular, hazırlıklarını tamamladı ve öğrencilerin şehre gelmesini bekliyor.

İkinci el eşyacı ve spotçular öğrencileri bekliyor

50 binden fazla üniversite öğrencisinin bulunduğu Kütahya’da, ikinci el ve spot eşya satan esnaflar, iş yerlerine malzemeleri doldurarak öğrencileri beklemeye başladı.
Kütahya’nın Balıklı Mahallesi’nde ikinci el eşya satan esnaf ve spotçular, hazırlıklarını tamamladı ve öğrencilerin şehre gelmesini bekliyor. Ürün çeşitliği ile hesaplı eşyalar ile öğrenciler beklediklerini söyleyen spotçu Mehmet Koca, “Şuanda öğrencilerin gelişini sabırla bekliyoruz. Pandemi ile baya mağdur kaldık, dükkan kiraları falan bizleri zorladı. Eşyalarımız ve ürün çeşitliliğimiz fazla. Çekyat, koltuk, baza, halı öğrencinin alabileceği her şey var. Bizler şuanda öğrencileri çarşımıza davet ediyoruz. Hesaplı cüzi miktarlarda ürünlerimiz ile onlara yardımcı olmaya hazırız" dedi.

"GEÇEN YILA GÖRE HAREKETLENME OLDU"

Öğrencilerin hesabına göre ürün bulabileceklerinden bahseden spotçu Mehmet Kurt, "Şu anda öğrenciler gelmeye başladılar ve bir hareketlilik yaşamaya başladık. Durumlarımız geçtiğimiz yıllara göre daha iyi hareketlenme oldu. Mini buzdolaplarımız 700 lira, çamaşır makinaları 700-800 lira, elektrikli süpürgeler 100-150 lira, oturma grupları 150-600 lira arasında tutarak öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öğrenci arkadaşlar hesaplarına göre ürün bulabilirler” diye konuştu.

ikinci-el-esyaci-ve-spotcular-ogrencileri-bek-2-14394072_o

Hazırlıkları tamamladıklarını ve öğrencileri beklediklerini ifade eden sportçu Hüseyin Kıyak, “Öğrencilerin gelmesi ile birlikte işlerde bir hareketlilik başladı. Bizde öğrenciler için hazırlıklarımızı yaptık ve baza, yatak, çekyat, koltuk, buzdolabı hazırlıklarımızı yaptık ve öğrencilerin gelmesi ile tam tekmil evlerini kuracağız inşallah. Geçtiğimiz sene hiç işimiz olmadı ancak bu sene için umutluyuz. Çarşımızda baza-yatak 350-750 lira arasında, buzdolapları 500-800 liraya, çamaşır makinaları 500-800 arası, çekyatlar 150-500 lira arasında, ocaklar ise 150 liradan satışımız oluyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

TCMB eylül ayı politika faiz kararı ne olacak? Çarpıcı ankette 'indirim' ilk kez göze çarptıTCMB eylül ayı politika faiz kararı ne olacak? Çarpıcı ankette 'indirim' ilk kez göze çarptı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'un göbeğindeki dev bina satıldı! İstanbul'un göbeğindeki dev bina satıldı!
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
TCMB eylül ayı politika faiz kararı ne olacak?TCMB eylül ayı politika faiz kararı ne olacak?
Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

11 saatlik yol 5 saate inecek

11 saatlik yol 5 saate inecek

İşte en çok tercih edilen otomobiller

İşte en çok tercih edilen otomobiller

İstanbul'un göbeğindeki dev bina satıldı!

İstanbul'un göbeğindeki dev bina satıldı!

Altın fiyatları için kritik gün!

Altın fiyatları için kritik gün!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Rekabet Kurumu'ndan 'Coca Cola soruşturması' açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.