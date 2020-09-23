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İkinci el online oto pazarında satışlar 1,5 milyona yaklaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.09.2020 11:42 | Son Güncelleme

Türkiye online binek ve hafif ticari araç pazarında, Ocak-Ağustos 2020 döneminde ikinci el, 1 milyon 402 bin 604 adetlik satış yapıldı. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine yüzde 24 yükseldi.

İkinci el online oto pazarında satışlar 1,5 milyona yaklaştı

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, ağustos ayı sonu itibarıyla satışlar 1,5 milyona yaklaşırken, ağustos ayında fiyatlar önceki aya kıyasla yüzde 4,2 yükseldi.

AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, ağustos ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 224 bin 523 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52 artış, geçen aya göre yüzde 6 düşüş gözlendi.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 73'Ü SATILDI

Ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 88 artışla 306 bin 702 adet olarak gerçekleşti. İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 73’ü satıldı.

PAZAR LİDERİ C SEGMENTİ OLDU

Söz konusu ayda segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 79 bin 353 adetlik satış ve yüzde 41,7 pay ile C segmenti oldu.

Bu dönemde, toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 85, hafif ticari araçların payı da yüzde 15 olarak belirlendi.

Ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarda satılan araçların yüzde 24’ünü 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 49’unu 5-10 yaşındaki araçlar, yüzde 27’sini 11 ve üzeri yaşındaki araçlar oluşturdu.

Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de devam etti. Ağustosta, 2. el online pazarda araç fiyatlarında önceki aya göre yüzde 4,2 arttı.

İLK 8 AYDA SATIŞLAR YÜZDE 24 YÜKSELDİ

Bu yılın ilk sekiz aylık döneminde (Ocak-Ağustos 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 402 bin 604 adetlik satış gerçekleşti.

Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine yüzde 24 yükseldi. Geçen sene aynı dönemde 1 milyon 129 bin 493 adet satış gerçekleşmişti.

Ocak-Ağustos döneminde, toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 olarak belirlendi.

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASINI ANALİZ EDİYOR

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor. Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

İkinci elde bir araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.

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