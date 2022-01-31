İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş var mı? İlk veriler gelmeye başladı…

Ocak'ta yapılan ÖTV düzenlemesi sonrası yüzde 3 ila yüzde 10 bandında sıfır kilometre araçlarda indirim yaşandı. Bununla birlikte gözler ikinci ele de çevrildi. Öte yandan kur seviyelerinin belirli bir aşamada kalması ile satış süreçlerini erteleyen bireysel satıcıların ikinci el araçlarını ilanlara tekrar koyduğu görülüyor.

Bu hareketlilik ile birlikte arabam.com'da 100-150 bin lira ile 200-250 bin lira aralığındaki daha uygun bütçeli araç ilan oranları artış gösterdi. 250 bin lira ve üzerindeki araç ilan oranlarında ise küçük de olsa düşüşler yaşandı. İlanlar içinde en yüksek payı ocak ayında yüzde 16,4 oran ile 1OO-150 bin lira aralığındaki araçlar alıyor 5O-10O bin lira aralığındaki araçlar ilanların yüzde 15,1'ni oluşturuyor. 150- 200 bin lira aralığındaki araçlar ise ocak ayında ilanların yüzde 14,3'ünü oluşturuyor. 350 bin lira üzerindeki araç ilan oranları da yüzde 17.9.



