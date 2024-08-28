İkinci el otomobil satışı sil baştan değişti! Yetki belgesi, güvenli ödeme sistemi, kapora… Bu detaylara dikkat!

İkinci el otomobil piyasası hem dolandırıcılıklara hem de spekülasyonlara oldukça açık bir hale gelmişti. Bu durumdan hem galericiler hem de araç alacaklar çok fazla şikayet ediyordu. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte piyasa sil baştan yenilendi. Artık yetki belgesi olmayan kimse araç alıp satamayacak. Peki ikinci el araç almak isteyenleri nasıl bir süreç bekliyor?

Avukat Mustafa Zafer ikinci el otomobil satışı ile ilgili yaptığı açıklamasında "Vatandaş mağdur olmadan ikinci el araç sahibi olabilecek. Vatandaşların dolandırılmasın önüne geçilmiş olacak. Bankaların bir tanesinde taşıt bedelini yatıracak ve söz konusu noterlik işlemiyle müşterinin hesabına paranın geçmesiyle beraber araç satışı da gerçekleşmiş olacak" dedi.

YETKİ BELGESİZ ARAÇ SATILAMAYACAK

Araç alım satımlarında bugüne kadar büyük mağduriyetler yaşanırken, kimi vatandaşlar da dolandırıcıların ağına düşüyordu. Tüm bu yaşanan olumsuz durumların önüne geçebilmek için Bakanlık harekete geçti. Getirilen yeni düzenlemeyle birlikte artık yetki belgesi olmayan araç satamayacak.

OTOMOBİLDE 'GÜVENLİ' ÖDEME SİSTEMİ

Otomobil satarken ya da alırken mağdur olanların sayısı her geçen gün artarken, bu durumun önüne geçilebilmek için otomobil satışında güvenli ödeme sistemi hayata geçirildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte araç satın almak isteyen bir kişiye artık galeri bir sipariş formu düzenlemek zorunda. Üstelik bu sipariş formundan da herhangi bir ücret talep edemeyecek.

Söz konusu düzenlemeye göre galeri, aracı vatandaşa 45 gün içinde teslim etmek zorunda.

Aracı satmadan 7 gün öncesine kadar da kapora olarak sadece yüzde 10'luk bir bedel alabilecek.

Avukat Mustafa Zafer ATV Haber'e yeni süreç ile ilgili yaptığı bilgilendirmede "Düzenlemeye göre fatura tarihinden sonra distribütörler satış fiyatında artış yapamayacak. Taşıt 15 gün içinde yetkili satıcıya teslim edilecek ve yetkili satıcılar ise alıcı tarafından ÖTV'si ve KDV'si ödenen taşıtın fiyatını arttıramayacak. Aracı 15 gün içinde teslim edecek." İfadelerini kullandı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır